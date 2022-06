Mega-Zoff bei den Geissens: Auf Ibiza hämmerte Robert an Carmens Hotelzimmertür

Carmen und Robert flogen mit ihrem Privatjet nach Ibiza. Vor Ort gab es im Hotel Streit – erst wurde Carmen laut, weil die Zimmerkarten nicht funktionierten, dann stritt sich das Ehepaar auch noch lautstark auf dem Balkon.

Ibiza - Robert (58) und Carmen Geiss (57) feierten gerade stolz das erfolgreich bestandene Abitur ihrer Tochter Shania (17) in Monaco. Danach flogen die Luxuseltern zu einer Kunstausstellung nach Ibiza, wie Carmen und Robert auf Instagram zeigen. Vor Ort kam es laut Informationen der Bild-Zeitung zu einem großen Streit zwischen den Eheleuten.

Carmen und Robert auf Ibiza

„Heute mal ein Wochenende auf Ibiza, jetzt geht’s zur Kunstausstellung zum Coco Beach“, schreibt Robert Geiss unter einen Beitrag auf Instagram, bei dem er vor dem Privatjet posiert. Auch Carmen veröffentlicht verliebte Bilder mit ihrem Mann – aus dem Jet mit dem Song „True Love“ von Kanye West und gemeinsam vor romantischem Sonnenuntergang.

Ganz so romantisch scheint die Stimmung aber nicht durchweg gewesen zu sein, glaubt man den Informationen der „Bild“. Demnach stiegen Robert und Carmen in einem bekannten Hotel in einer Suite ab, wo es ordentlich krachte.

Mega-Zoff bei den Geissens: Auf Ibiza hämmerte Robert an Carmens Hotelzimmertür

Im Hotel soll es zum Streit gekommen sein; Bilder zeigen Robert, wie er vor verschlossener Hotelzimmertür auf dem Flur steht. Er soll mehrmals dagegen gehämmert haben. Carmen dagegen ist auf Aufnahmen zu sehen, wie sie einem Mitarbeiter erbost durch die Hotel-Lobby folgt.

Grund für den Lobby-Ärger laut einem Augenzeugen: Sie war sauer, weil die elektronischen Zimmerkarten nicht funktionierten. Carmen soll laut geworden sein. Nachts im Hotel ging sie mit einem Mitarbeiter dann zur Suite, wo Robert schon wartete. „Robert klopfte laustark minutenlang gegen die Tür, weil er nicht reinkam. Später saß er dann verzweifelt vor der Tür“, so der Augenzeuge.

„Alles wieder gut“: Robert und Carmen inzwischen wieder ein Herz und eine Seele

Obwohl sich das Kartenproblem scheinbar schnell lösen ließ, war das mit der Diskussion zwischen den beiden wohl nicht so einfach. So sollen sie auf dem Balkon so laut gestritten haben, dass andere Gäste angeblich sogar aufmerksam wurden.

Carmen erklärte in der Bild-Zeitung später dazu: „In einer Ehe gibt es nicht nur Sonnenschein, sondern auch mal Regen, sonst wäre eine Ehe längst geschieden. Bei uns ist alles wieder gut.“ Ab 20.15 Uhr am 06. Juni gibt es eine Sondersendung mit den Geissens bei der Besichtigung von „Mega Mansions“ auf RTL2.

