„Jetzt haue ich es kaputt“: „Bares für Rares“-Händler Waldi zerstört Kunstwerk

Von: Jonas Erbas

Das ist Walter Lehnertz noch nie passiert: Als er ein Kunstwerk bewundern möchte, beschädigt der „Bares für Rares“-Händler die Leinwand – vor den Augen seiner Kollegen!

Köln – Wer hauptberuflich mit Kunst und Antiquitäten hantiert, braucht eine ruhige Hand. Die hat Walter „Waldi“ Lehnertz (56) eigentlich – trotzdem unterlief dem „Bares für Rares“-Liebling in der Montagsausgabe der ZDF-Sendung (3. April) ein folgenschweres Missgeschick …

Rentner will verschollenes Ölgemälde von 1869 bei „Bares für Rares“ verkaufen

Damit hat Rolf Preuth nicht gerechnet: Auf dem Dachboden seiner Schwiegermutter hat der Rentner aus Baesweiler (Nordrhein-Westfalen) ein Gemälde entdeckt, das er nun bei „Bares für Rares“ veräußern möchte. Sein Wunschpreis: gerade einmal 100 Euro. Die dürfte er in jedem Fall bekommen, denn Kunstexpertin Friederike Werner schätzt das gute Stück auf 700 bis 1000 Euro.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um ein Gemälde des deutsch-britischen Genremalers Charles Meer Webb (1830–1895). Das Bild wurde bereits 1869 gezeichnet und sei „etwas ganz Besonderes“, schwärmt Fachfrau Werner von der „sehr fein detaillierten Malerei“. Beste Voraussetzungen also, um ein hübsches Sümmchen zu ergattern.

Schreckmoment bei „Bares für Rares“: Waldi zerstört kostbares Kunstwerk

Im Händlerraum steigt die Spannung indes, denn dort wartet das von einem Tuch verhüllte Gemälde auf seinen neuen Besitzer. „Wer auch immer es gleich abdeckt, das Objekt, das kann zu euch hinfallen“, warnt die Regie Walter Lehnertz und seine Kollegen noch, doch der 56-Jährige entgegnet lachend: „Hör mal, wir sind Profis!“ Zielsicher steuert der Antiquitätenhändler den Tisch, auf dem die Malerei steht, an und zieht das Stofftuch herunter.

Dann der Schreckmoment: Eine Sekunde lang ist Waldi unachtsam und rammt das obere Ende der Staffelei, auf der das Kunstwerk zuvor platziert war, in die Leinwand. „Scheiße!“, entfährt es ihm. Für die anderen ist der Deal damit vom Tisch: „Neuneinhalb Jahre ist es gut gegangen und jetzt haue ich es kaputt. Also, ihr seid ja jetzt wohl alle raus, also, werde ich das wohl allein kaufen“, so der „Bares für Rares“-Liebling.

Malheur bei „Bares für Rares“: Als 80-Euro-Waldi ein Kunstwerk genauer unter die Lupe nehmen wollte, beschädigte er die Leinwand © Screenshot/Instagram/Bares für Rares

Rolf Preuth bekam von der Szene nichts mit. Als er den Händlerraum betrat, eröffnet ihm 80-Euro-Waldi: „Wir haben heute eine Premiere. Das Bild wird auf jeden Fall gekauft, weil ich es kaputt gemacht habe.“ Statt der 80 Euro, die ihm seinen berühmten Beinamen eingebracht hatten, legte der 56-Jährige allerdings stolze 800 Euro hin. Das Ölgemälde soll nun „restauriert und auch wieder vernünftig hergestellt“, versprach Walter Lehnertz abschließend. Einer seiner Kollegen erlebte einst einen weitaus größeren Schock: Als sein Wohnwagen explodierte, entkam „Bares für Rares“-Star Ludwig „Lucki“ Hofmaier (81) nur knapp dem Tod. Verwendete Quellen: instagram.com/baresfuerrares, „Bares für Rares“ (ZDF; Folge vom 3. April 2023)