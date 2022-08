„Hagen von Tronje“: Constantin Film dreht Mittelalter-Epos aus Worms

Teilen

Constantin Film dreht Mittelalter-Epos „Hagen von Tronje“. © Constantin Film

Kein anderes Epos in Deutschland ist so bekannt wie das Nibelungenlied. Die Sage, die zum Teil in Worms spielt, soll verfilmt werden. Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Mittelalter und Fantasy sind aktuell so beliebt wie schon lange nicht mehr. Doch eine aufwändige Produktion aus Deutschland, die neuen Serien wie „House of the Dragon“ oder „Die Ringe der Macht“ Konkurrenz machen kann, gibt es nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Denn Constantin Film hat angekündigt, die Geschichte des Heldenepos „Nibelungenlied“ als Film und Serie herauszubringen. Als Basis wird allerdings der Roman „Hagen von Tronje“ aus dem Jahr 1986 dienen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was bislang über die Verfilmung von „Hagen von Tronje“ bekannt ist.

Das Heldenepos „Nibelungenlied“ stammt aus dem 13. Jahrhundert, die Geschichte dahinter ist jedoch noch um einiges älter. Was an dem Text wahr ist, lässt sich heute nicht mehr sagen. (dh)