Markus Lanz: ZDF trifft folgenschwere Entscheidung - Nie wieder Zuschauer im Studio

Von: Alica Plate

Markus Lanz wird in seiner gleichnamigen Show kein Publikum mehr begrüßen © dpa | Rolf Vennenbernd/dpa | Georg Wendt

ZDF macht Nägel mit Köpfen. Nachdem die Talkshow „Markus Lanz“ bereits aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum auskommen musste, zieht der Sender nun knallharte Konsequenzen. Das ZDF-Format wird ab sofort für immer ohne Zuschauer im Studio auskommen.

Köln - Die Corona-Pandemie hat auch zahlreichen TV-Formaten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während einige Shows im vergangenen Jahr abgesagt oder verschoben werden mussten, fanden andere einfach ohne Publikum statt. Die Produzenten der Talksendung „Markus Lanz“ ziehen nun extreme Konsequenzen - die Sendung wird ab sofort komplett auf Zuschauer verzichten.

Corona-Pandemie legte etliche TV-Formate lahm

Die Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie brachten bereits etliche Stars auf die Palme - Shows mussten verlegt, abgesagt oder ohne Publikum stattfinden. Dabei verändern sich die Regeln immer wieder aufs Neue und nichts kann mehr vorhergesagt werden. Dennoch scheinen sich die meisten mit der Situation mehr oder weniger abgefunden zu haben.

Markus Lanz wird ab sofort kein Studio-Publikum mehr in seiner Show begrüßen © Markus Hertrich/ZDF/dpa

Das TV-Format von Markus Lanz scheint sogar positive Erfahrungen aus der Show ohne Publikum geschöpft zu haben. Der Produzent und Chefredakteur des Talkformats macht nun Nägel mit Köpfen und verkündet, ab sofort für immer auf Zuschauer zu verzichten.

ZDF beschließt Show „Markus Lanz“ wird für immer ohne Publikum auskommen

„Wir werden kein Studiopublikum mehr haben“, so Markus Heidemanns gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ein ganz schön radikaler Schritt, der jedoch gut überdacht zu sein scheint. Denn die Konversationen in der Show hätten sich ohne Zuschauer extrem verbessert. „Die Gespräche haben eine viel größere Dichte“, so der Produzent.

