Von: Lisa Klugmayer

Jürgen Drews bringt Florian Silbereisen seinen berühmten Hüftschwung bei. DJ Ötzi performt „Hey Baby“ und das Who-is-Who der deutschen Schlagerbranche grölt mit. Das erwartet Fans und noch viel mehr bei „Die Schlager des Sommers“, wie Fan-Aufnahmen im Netz zeigen.

Klaffenbach - Nach der erfolgreichen Schlagerstrandparty feilt Florian Silbereisen schon am nächsten TV-Highlight. Am 20. August beglückt der Schlagerstar ganz Fernsehdeutschland mit „Schlager des Sommers“. Gedreht wurde die Show allerdings bereits am 15. Juli. Im Netz teilen die Fans nun Videos und Fotos der Festeshow und versprechen eine „hammer Stimmung“.

„Die Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen: Das erwartet die Fans

Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) feierte am vergangenen Freitag (15. Juli) die zweite von insgesamt drei Festeshows im Juli. „Die Schlager des Sommers“ ist aber diesmal keine Liveshow, sondern wird erst am 20. August ausgestrahlt. Da die Schlagershow aber mit Live-Publikum stattfand, finden nur einige Videos und Fotos ihren Weg ins Netz.

Darauf zu sehen ist beispielsweise ein freudestrahlender Florian Silbereisen (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) im grellen orangen Anzug. Ein Video in der Facebook-Gruppe „Florian Silbereisen Fan‘s“ zeigt wohl das große Finale der Schlagershow: Alle Stars - darunter Bernhard Brink, Beatrice Egli, DJ Ötzi und Michelle - tanzen ausgelassen zu „Hey, Baby“, grölen textsicher mit und Jürgen Drews bringt Florian Silbereisen seinen berühmten Hüftschwung bei.

„Hammer Stimmung“: Fans zeigen erste Einblicke in Florian Silbereisen „Schlager des Sommers“

Da kann man ja nur gute Laune bekommen. Und auch die Fans vor Ort sind sich einig: Die Stimmung war der Wahnsinn. Ein Fan schreibt: „Hammer Stimmung“. Ein zweiter Facebook-Nutzer antwortet: „Das war es auch, schon lange nicht mehr so eine Stimmung erlebt“. Ein dritter Kommentar lautet: „Die Aufzeichnung war toll!“.

Von der Festeshow zu Castingshow: Für Florian Silbereisen endet mit der spektakulären Rückkehr von Poptitan Dieter Bohlen sein Engagement bei „Deutschland sucht den Superstar“. Doch der Schlagerstar bleibt dem Sender offenbar erhalten. Sogar eine eigene RTL-Sendung für Florian Silbereisen scheint aktuell im Gespräch zu sein. Verwendete Quellen: Instagram/sonjaaa.mueller & Facebook/Florian Silbereisen Fan´s