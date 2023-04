WhatsApp-Trick in Werbepause bei „The Masked Singer“: So überprüft Ruth Moschner die Promis

Das Rateteam von „The Masked Singer“ hat sich während der ersten Live-Show Hilfe gesucht. In der Werbepause durchsuchte Ruth Moschner ihr Smartphone nach möglichen Stars, die unter den Masken stecken könnten.

Köln – Ruth Moschner (46) sitzt derzeit in der Jury der achten Staffel von „The Masked Singer“. Unterstützt wird sie von ihrem Kollegen Rea Garvey (49). In der ersten Live-Show durfte außerdem Wincent Weiss (30) als Gastjuror mitraten.

Laut Bild-Informationen liefen die Smartphones des Rateteams in der Werbepause auf Hochtouren. Moschner sei gut vernetzt und soll eine große Anzahl von geheimen Promi-Telefonnummern in ihrem Smartphone gespeichert haben. Schon während der Show hätte sie kontrolliert, ob die vermuteten Stars online gewesen seien oder nicht.

In der ersten Live-Show musste sich das coole Känguru, das einen eigenen Podcast hat, enttarnen. Brille, Beutel und Smartwatch waren seine treuen Begleiter. Noch bevor der kostümierte Promi den ersten Ton gesungen hatte, kam direkt die Vermutung im Rateteam auf, es könnte sich um Til Schweiger (59) handeln. Aufgrund der Aussprache. Doch nach seinem Auftritt mit dem Song „Blurred Lines“ war die Idee schnell verworfen. „Wir haben es hier mit einem alten Showhasen zu tun, wie Götz Alsmann“, meinte Ruth Moschner eine Spur zu haben. Rea Garvey vermutete, dass es sich um einen Rapper handelt und nannte Kool Savas (48).

Ruth Moschner ist den „Masked Singer“-Kandidaten auf der Spur: Mithilfe von WhatsApp versucht das Jury-Mitglied, die Stars zu enttarnen © Future Image/Imago

„The Masked Singer“: Rea Garvey auf der richtigen Fährte

Kurz vor der Enttarnung tippte Garvey doch noch auf Jan Josef Liefers (58) und entsprach damit dem Zuschauer-Voting. „Er war der Einzige, vor dem ich etwas Angst hatte, da wir uns sehr gut kennen“, befürchtete der Schauspieler von Rea Garvey vorzeitig enttarnt zu werden. „Ich habe hier sechs Kilo verloren, also Rea, das empfehle ich dir auch“, verabschiedete sich der 58-Jährige aus der Show.

Weiterhin um den Sieg des ProSieben-Formats kämpft der Frottifant, der Schuhschnabel, der Igel, das Toastbrot, das Seepferdchen, der Fliegenpilz, der Waschbär und die Diamantula. Zuletzt verbuchte man mit der Sendung einen wichtigen Erfolg: „The Masked Singer“ ließ DSDS mit Dieter Bohlen (68) quotentechnisch keine Chance.