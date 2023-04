Nach „Der Bergdoktor“: Hans Sigl freut sich auf neue Rolle als Moderator

Hans Sigl ist den meisten TV-Zuschauern als Protagonist in „Der Bergdoktor“ bekannt. Jetzt wagt sich der Schauspieler als Moderator vor die Kameras.

Ammersee – Vor einigen Wochen erst flimmerte die letzte Folge der 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ über die TV-Bildschirme. Fans der Serie waren begeistert, denn die diesjährigen Episoden des beliebten ZDF-Formats waren emotionaler und spannender als je zuvor. Auch für den Hauptdarsteller Hans Sigl (53) war die Arbeit an der Fernsehsendung dieses Mal eine besonders große Herausforderung. Nicht umsonst gönnte sich Sigl nach dem Ende der Dreharbeiten erst einmal eine längere Pause von Social Media. Jetzt meldete sich der Schauspieler jedoch mit einer besonderen Neuigkeit bei seinen Fans zurück.

Martin Gruber von seiner anderen Seite: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl gibt schon bald seine Moderationskünste zum Besten. © IMAGO/Bildagentur Monn

Bevor Hans Sigl nämlich für die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ vor die Kamera tritt, hat er zunächst ein neues spannendes Projekt geplant. Dabei wird der Mittfünfziger allerdings nicht als Schauspieler in Erscheinung treten, sondern stattdessen die Rolle eines Moderators übernehmen. Als Gastgeber seiner eigenen Show „Sigl – Auf ein Wort“ wird er den Fernsehmoderator Pierre M. Krause (46) in Empfang nehmen. Gemeinsam besprechen die beiden TV-Gesichter laut „Liebenswert-magazin.de“ in dem Format „die Lage der Nation“.

Hans Sigl will zukünftig nicht mehr nur als Schauspieler begeistern

Es ist nicht das erste Mal, dass Hans Sigl als Moderator in Erscheinung tritt. Bereits im vergangenen Juli löste er Alfons Haider (65) als Gastgeber der „Starnacht“ ab, die er infolge an der Seite von Barbara Schöneberger (49) moderierte. Mit seiner eigenen Sendung „Sigl – Auf ein Wort“ probiert sich der „Bergdoktor“-Darsteller jedoch erstmals an einem Talk-Format aus. Die Show wird am kommenden Freitag in den Groundlift Studios am Ammersee stattfinden. „Liebenswert-magazin.de“ gegenüber verriet der Veranstalter, dass sich die Gäste auf einen „launischen Abend“ freuen dürfen.

Neben Pierre M. Krause als Gesprächspartner ist außerdem der Pianist Michael Armann zu Gast, der den Abend musikalisch untermalen wird. Ob die erste Ausgabe von „Sigl – Auf ein Wort“ auch aufgezeichnet wird, ist bisher noch nicht bekannt. Demnächst steht Hans Sigl dann wieder in seiner gewohnten Rolle als „Bergdoktor“ für das ZDF vor der Kamera. Die 17. Staffel der beliebten Heimatsendung wird von Fans bereits mit Spannung erwartet.