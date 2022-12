Hans Sigl will nicht ewig Martin Gruber bleiben - hört er beim Bergdoktor auf?

In einem Interview deutet der Schauspieler an, dass für ihn ein Ende in Sicht ist. Wird Hans Sigl seine Rolle als „Der Bergdoktor“ schon bald aufgeben?

Ellmau – Hans Sigl (53) ist schon der dritte Bergdoktor der beliebten gleichnamigen Serie. Na ja, zumindest, wenn man den Vorgänger der ZDF-Show mitzählt. Von 1992 bis 1997 lief die Sendung nämlich bereits bei Sat.1, bevor das ZDF im Jahr 2008 sein Remake von „Der Bergdoktor“ herausbrachte.

Fünf Staffeln „Der Bergdoktor“ bei Sat.1

Zu Beginn spielte Gerhart Lippert (85) „Dr. Thomas Burgner“. Nach vier Staffeln starb er allerdings den Serientod und wurde ersetzt durch Harald Krassnitzer (62), der den „Dr. Justus Hallstein“ verkörperte. Doch schon ein Jahr später stampfte Sat.1 die Serie trotz guter Quoten ein und das ZDF sicherte sich die Rechte (alle Infos zum Bergdoktor).

Von 2008 an spielte also Hans Sigl den Bergdoktor im ZDF. Doch auch er könnte gegebenenfalls ersetzt werden. In einem Interview mit Gala deutet der 53-Jährige an, dass er nicht mehr allzu lange den „Martin Gruber“ geben möchte. Seine Rolle gefalle ihm auch nach Jahren immer noch, sagt der Österreicher. Doch er weiß schon jetzt: „Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht.“ Klingt, als hätte sich Hans Sigl schon einige Gedanken über das Ende seiner Zeit als Bergdoktor gemacht.

Will Hans Sigl seine Bergdoktor-Rolle aufgeben?

Vielleicht braucht der Schauspieler nach so vielen Jahren einfach mal wieder eine Abwechslung. Seinen Durchbruch schaffte Hans Sigl 2001 als „Major Andreas Blitz“ in SOKO Kitzbühel. Aber auch am Theater und als Kabarettist war der 53-Jährige tätig.

Vor wenigen Tagen plauderte Hans Sigls Kollege Mark Keller ein Geheimnis über die ZDF-Serie aus. Der „Bergdoktor"-Darsteller verriet, warum der Sohn Jens-Torben nicht mehr in der Sendung zu sehen ist.