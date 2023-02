Kurze Gelfrisur und düsteres Make-up: So anders sah „Bergdoktor“-Star Simone Hanselmann früher aus

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Simone Hanselmann kam erst recht spät zu „Der Bergdoktor“, doch ist die Ex von Martin Gruber nicht mehr aus der ZDF-Serie wegzudenken. Die Schauspielkarriere der „Franziska Hochstätter“-Darstellerin begann aber schon in den 90ern – damals noch mit roter Kurzhaarfrisur und Grunge-Make-up.

Ellmau – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Simone Hanselmann (43) ist seit 2018 dabei und bringt als „Franziska Hochstätter“ die Gefühlswelt von Martin Gruber regelmäßig durcheinander. Ihre Schauspielkarriere begann sie aber lange vor „Der Bergdoktor“. Damals waren ihre Haare aber nicht blond und ihr Make-up deutlich düsterer.

Pixie-Cut und Grunge-Make-up: So sah „Bergdoktor“-Star Simone Hanselmann früher aus

Bevor Simone Hanselmann die Schauspielerei für sich entdeckte, modelte sie. Beim Modelwettbewerb „Gesicht 96“ wurde sie entdeckt und arbeitete schließlich nicht nur national, sondern auch international. 1998 bekam sie dann ihre erste Schauspielrolle in der beliebten RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, damals noch mit kurzen roten Haaren. Ein Jahr lang spielte sie die bulimiekranke „Anna Meisner“.

Pixie-Cut und Grunge-Make-up: So sah „Bergdoktor“-Star Simone Hanselmann früher aus (Fotomontage) © IMAGO/United Archives Entertainment & IMAGO/teutopress

Ab 2000 war Simone Hanselmann dann das erste Mal auf der großen Leinwand zu sehen und spielte in den Filmen „Flashback – Mörderische Ferien“ sowie in der Pilcher-Verfilmung „Flammen der Liebe“ mit. Danach spielte sie auch am Theater. Von 2002 bis 2005 gehörte sie zum Hauptcast der Serie „Schulmädchen“ und war in der 1. Staffel von „Lasko – Die Faust Gottes“ zu sehen, in der sie die Hauptrolle spielte.

Umwerfend schön: So sah „Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner in jungen Jahren aus „Lisbeth“ gehört zum Bergdoktor, wie Martin Gruber oder die dramatischen Liebesgeschichten. Die Schauspielkarriere von Monika Baumgartner begann aber schon viel früher - damals noch mit Dauerwelle und grellen Aerobic-Outfits.

„Rote Rosen“, „Alarm für Cobra 11“ oder „Kreuzfahrt ins Glück“: Hier hat Simone Hanselmann schon mitgespielt

2005–2007 spielte Simone Hanselmann neben Miranda Leonhardt, Annette Frier und Rhea Harder eine der Hauptrollen in der ProSieben-Serie „Alles außer Sex“. Auch in anderen deutschen Serien war sie zu sehen, etwa in „In aller Freundschaft“, „Soko Wismar“, „Rote Rosen“ oder „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“.

2018 stieg sie dann als Apothekerin Franziska Hochstätter in die elfte Staffel von „Der Bergdoktor“ ein. Außerdem war sie 2019 im Traumschiff-Ableger „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise auf die Kykladen“ zu sehen. Und zwei Jahre später war sie auf dem Cover des deutschen Playboys zu sehen.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Übrigens: Im Staffelfinale von „Der Bergdoktor“ stehen für Martin Gruber ein Abschied und eine Reise nach New York an. Doch in letzter Minute ändert sich alles: Streit, Tränen und Krankenhaus: So endet das große „Bergdoktor“-Finale. Verwendete Quellen: crew-united.com/de/Simone-Hanselmann_32627.html