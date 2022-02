Taschentuch-Alarm im Dschungelcamp! Kandidaten bekommen Post, Glööckler bricht in Tränen aus

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Die Dschungelcamp-Kandidaten Harald Glööckler und Filip Pavlović überkamen die Tränen, als sie Post von ihren Familien bekamen © RTL+/RTL

Im Dschungelcamp fließen die Tränen - doch diesmal nicht vor Wut, sondern vor Rührseligkeit. Die IBES-Kandidaten haben Post von ihren Familien bekommen.

Südafrika - Die Dschungelcamp-Kandidaten Harald Glööckler, Peter Althof, Filip Pavlovic, Manuel Flickinger, Eric Stehfest und Anouschka Renzi kämpfen derzeit um die begehrte Krone in der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. In den vergangenen Tagen kriselte es zwischen den IBES-Mitbewohnern. Immer wieder eckten sie bei Diskussionen aneinander. Doch nun wurde es am Lagerfeuer etwas ruhiger - und sehr emotional. Der Grund dafür: Die Dschungelcamp-Stars haben Post von ihrer Familie bekommen. Die Tränen fließen und die Emotionen kennen keinen Halt - auch Harald Glööckler bekam einen Brief - aber nicht von seinem Ehemann Dieter Schroth.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler erhält Brief von seinem Hund Billy King

Als Manuel den Brief von Filip vorliest, überkommen den sonst so taffen und starken Reality-Star die Tränen. Der 27-Jährige lässt seinen Emotionen freien Lauf. Seine Familie ist stolz auf ihn - sie möchten am liebsten in der Öffentlichkeit mit T-Shirts und seiner Endziffer rumlaufen. Auch sie wollen, dass er die Dschungel-Krone mit nach Hause bringt. Den Brief von Modedesigner Harald Glööckler durfte ebenfalls der ehemalige „Prince Charming“-Kandidat Manuel vorlesen.

Noch bevor er die erste Zeile zu Ende gelesen hatte, überkamen auch den 56-Jährigen die Tränen. Doch die Zeilen und die herzlichen Grüße kamen nicht von seinem Ehemann Dieter Schroth, sondern vom seinem Hund Billy King! „Mach bitte weiter. Bewahre vor allem deine Ruhe und deine Vernunft. Hier zu Hause ist alles ok. Aber du fehlst mir natürlich, denn wir beide sind ja eins geworden“, liest Manuel aus dem Brief vor. Im Dschungel-Telefon bedankten sich die Promis nochmal bei ihren Liebsten und gaben zu, wie sehr sie sich wieder auf ihre Familien in Deutschland freuen.

Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler erlebte furchtbare Familientragödie: „reiner Horrorfilm“

Harald Glööckler ist als Modedesigner und Stil-Ikone bekannt. Kurz vor seinem Dschungelcamp-Einzug ließ er sich nochmal bei seinem Beauty-Doc blicken, um sich die Schweißdrüsen botoxen zu lassen. In der Vergangenheit hat der 56-Jährige einige OPs und Botox-Spritzen über sich ergehen lassen. Doch dies gehört zu seinem Leben - und das war nicht immer einfach. Vor allem nicht in seiner Kindheit. „Ich habe nur überlebt, weil ich meine eigene kreative Welt der Imagination geschaffen habe“, beschrieb er seine Vergangenheit im RTL-Dschungelcamp. So wollte er nach einer grauenvollen Kindheit mit einem gewalttätigen Vater die Welt verändern und hat dabei eben seine ganz eigene kreiert und sich selbst zur Kunstfigur stilisiert. Alle Neuigkeiten zur Show gibt es jetzt auch in unserem täglichen Dschungelcamp-Newsletter.