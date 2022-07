Hardcore-Fan taucht bei „Schlagerstrandparty“ in irrem Florian-Silbereisen-Outfit auf

Von: Jonas Erbas

Bei „Die große Schlagerstrandparty“ machte ein besonders einfallsreicher Fan keinen Hehl aus seiner Begeisterung für Florian Silbereisen, der die Sendung präsentierte (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Die große Schlagerstrandparty 2022 & Michael Titgemeyer/osnapix/dpa

Seit Januar mussten die Fans auf eine Schlagershow mit Florian Silbereisen warten. Der präsentierte nun endlich „Die große Schlagerstrandparty“ live aus Gelsenkirchen. Ein Fan vor Ort dankte dem 40-Jährigen für sein kleines Comeback mit einem besonders schrillen Kostüm.

Gelsenkirchen - Für Florian Silbereisen (alle News zum Schlagerstar) stand am Samstag (9. Juli) ein kleines Comeback an: Fast ein halbes Jahr mussten sich die Fand gedulden, ehe der Schlagerstar mit „Die große Schlagerstrandparty“ nun endlich wieder eine seiner beliebten Eurovisionsshows präsentierte. Wie sehr die Fans dem Event im Gelsenkirchener Amphitheater entgegenfieberten, zeigte sich auch an der Outfitwahl...

Florian Silbereisen kehrt mit „Schlagerstrandparty“ zurück – Fan begeistert mit irrem Outfit

Mehr als drei Stunden bot Florian Silbereisen (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) bei „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ seinen Zuschauern endlich wieder geballte Schlagerunterhaltung, begrüßte dort Branchengrößen wie Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Jürgen Drews, Matthias Reim oder Beatrice Egli.

Das Warten auf die nächste Florian-Silbereisen-Show hatte mit „Die große Schlagerstrandparty 2022“ endlich ein Ende – und dieser Fan dankte es dem Schlagerstar mit einer übergroßen „Flori“-Beschriftung auf seinem Kostüm © Screenshot/ARD/Die große Schlagerstrandparty 2022

Auch den Fans gefiel‘s – und zwar so sehr, dass sich manch einer wohl aus purer Vorfreude schon vorab passend in Schale geworfen hatte: Mehrfach zoomte die Kamera auf einen Mann im Publikum, der einen neongrünen, fülligen Overall trug, auf den er mit Klebeband einen übergroßen „Flori“-Schriftzug befestigt hatte. Der Fan erlebte bei dem Wiedersehen mit Florian Silbereisen augenscheinlich schöne Stunden – so wie viele andere auch!

Fans feiern Florian-Silbereisen-Rückkehr – „Schlagerstrandparty“ nach rund sechs Monaten Abwesenheit

Denn wie gewohnt machten auch andere Zuschauer keinen Hehl daraus, wie sehr ihnen Florian Silbereisen (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) am Herzen liegt: Immer wieder sah man im Publikum Schilder mit dem Namen des 40-jährigen Moderators, der mit seinem „Schlagerstrandparty“-Comeback nicht nur den Anwesenden in Gelsenkirchen, sondern auch den Fernsehzuschauern einen großen Wunsch erfüllt hat.

Doch so sehr die Freude über die Rückkehr des Moderators das Event auch durchzog, ein trauriger, emotionaler Moment ging nicht spurlos an den Anwesenden vorbei: Unter Tränen verkündete Jürgen Drews sein Karriere-Aus. Verwendete Quellen: Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los! (ARD)