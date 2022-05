ESC-Finale im Liveticker: Deutschland droht mit Malik Harris der letzte Platz

Von: Matthias Kernstock

Deutschland fiebert dem ESC-Finale am 14. Mai 2022 entgegen. Malik Harris startet mit „Rockstars“. © Mario Hanousek

Das ESC-Finale im Liveticker: Am 14. Mai steigt ab 20.15 Uhr das Finale des „Eurovision Song Contest“ in Turin. Laut Buchmachern gilt die Ukraine als Favorit.

Malik Harris tritt für Deutschland beim Finale des ESC 2022 in Turin an. Vor dem Finale ist er allerdings ziemlich fertig.

Am Donnerstag qualifizierten sich die letzten 10 Teilnehmer beim ESC-Halbfinale.

Die Buchmacher sehen Ukraine als Favoriten. Alle News im Liveticker zum ESC-Finale, der laufend aktualisiert wird.

14:41 Uhr: IPPEN.MEDIA traf Malik Harris in Turin zum Interview. Dort verriet der deutsche ESC-Kandidat Reporter Mario Hanousek, dass er völlig fertig sei.

13.05.2022, 11:02 Uhr: Die Ukraine gilt als Favorit beim „Eurovision Song Contest“ 2022 in Turin. Sollte das Land, das gerade einem Krieg gegen Russland ausgesetzt sieht, gewinnen, verspricht „Kalush Orchestra“-Sänger Oleg Psyuk: „Wenn wir siegen, findet er in der Ukraine statt.“ Alle Infos im Artikel: ESC 2023 in der Ukraine? Sänger verspricht: „Wenn wir siegen, findet er in der Ukraine statt“

13.05.2022, 10 Uhr: Ist es möglich, dass Deutschland beim ESC den letzten Platz belegt? Ja, glaubt man den Buchmachern. Die sehen die Ukraine als Favoriten auf den Sieg beim ESC. n diesem Jahr befinden sich neben der Ukraine noch Großbritannien, ESC-Gastgeber Italien, Schweden und Spanien unter den aussichtsreichsten Teilnehmern für den Sieg.

ESC 2022: Startreihenfolge fürs Finale als Tabelle und als PDF

Und Deutschland? Für Deutschland wird der Eurovision Song Contest 2022 wohl erneut zur Enttäuschung. Mit Quoten von 1 zu 251 bis 1 zu 351 ist ein Sieg von Deutschlands ESC-Kandidat Malik Harris und seinem Titel „Rockstars“ wohl eher ausgeschlossen. Laut den Wettanbietern landet Deutschland diesmal auf dem vorletzten Platz vor Litauen. Damit ist auch ein letzter Platz realistisch.

13.05., 9 Uhr: Wann singt Deutschland, wann die Favoriten? Die Startreihenfolge zum ESC 2022 gibt es hier - und natürlich wie gewohnt die Punktekarte als PDF-Download zum Ausdrucken.