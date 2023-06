„Hart aber fair“ wird zum Quotenflop: Kaum Interesse an Rammstein-Spezial

Von: Melanie Habeck

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann werden nach wie vor heiß diskutiert. Daher griff auch die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ am Montagabend die Thematik auf – doch das Zuschauerinteresse blieb aus.

Berlin – Seit Wochen sorgen die Anschuldigungen gegen Till Lindemann (60) für Schlagzeilen. Am Montagabend griff nun auch die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ die Thematik auf. Mit Gästen wie dem ehemaligen Musikmanager Thomas M. Stein (74) diskutierte Moderator Louis Klamroth (33) über das Phänomen Row Zero und die Person Lindemann. Das Publikum schien sich für den Fall jedoch nicht sonderlich zu interessieren: Die Quoten gingen im Vergleich zu den Vorwochen zurück.

Rammstein-Debatte bei „Hart aber fair“: Kaum Zuschauerinteresse an dem Skandalthema

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann werden nach wie vor heiß diskutiert. Daher widmete sich auch „Hart aber fair“ am Montag dem Thema und stellte den Fall Rammstein in den Fokus. Doch obwohl die Debatte auch Wochen nach Aufkommen der ersten Anschuldigungen noch in aller Munde ist, konnte die Talkshow das ARD-Publikum mit seinem Rammstein-Spezial nicht abholen: Nur 1,86 Millionen Zuschauer verfolgten die Gesprächsrunde.

Von dem brisanten Thema hatten sich die Talkshow-Verantwortlichen sicherlich mehr versprochen, denn im Vergleich zu den vergangenen Wochen entpuppte sich die Rammstein-Folge für „Hart aber fair“ zu einer echten Quoten-Enttäuschung. Mit 1,86 Millionen Zuschauern lockte die Gesprächsrunde vom 19. Juni weniger Interessierte vor den Fernseher als die letzten Ausgaben des ARD-Formats: Die Vorgänger-Sendungen vom 12. Juni und 22. Mai verzeichneten jeweils noch Einschaltzahlen von 2,13 Millionen und 2,2 Millionen.

„Hart aber fair“: Seit Januar 2023 mit neuem Moderator Seit 31. Januar 2001 widmet sich „Hart aber fair“ jeden Montagabend aktuellen Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei kommen nicht nur verschiedene Gesprächspartner zu Wort, sondern es werden auch Zuschauermeinungen mit eingebunden. Mehr als 20 Jahre führte Flank Plasberg durch die Sendung, doch seit Januar 2023 hat die Talkshow mit Louis Klamroth einen neuen Moderator.

Trotz Quotenflop von „Hart aber fair“: Vorwürfe gegen Till Lindemann bleiben heiß diskutiertes Thema

Im Netz sorgen die Vorwürfe gegen Till Lindemann jedoch nach wie vor für Gesprächsstoff. So solidarisierten sich zuletzt z. B. Promis wie Rezo (30), Nora Tschirner (42) oder Carolin Kebekus (43) mit den mutmaßlichen Opfern und wollen nun gemeinsam Spenden sammeln. „Damit hier im Ansatz eine Chancengleichheit herrscht“, begründete die Schauspielerin Nora Tschirner den Schritt.

Die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ griff am Montag (19. Juni 2023) den Fall Till Lindemann auf. Doch das Zuschauerinteresse war gering: Die Quoten der Rammstein-Gesprächsrunde blieben hinter den Ausgaben der Vorwochen zurück. © WDR/Dirk Borm; Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Auch im TV schlägt der Skandal Wellen: So sollte Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz (56) eigentlich im ARD-Format „Inas Nacht“ zu Gast sein. Aufgrund der kursierenden Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann wird die Aufzeichnung der Show mit Moderatorin Ina Müller (57) nun jedoch nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Verwendete Quellen: dwdl.de