Harte Niederlage: Quotenkampf zwischen „Bauer sucht Frau“ und den Geissens klar entschieden

Von: Lukas Einkammerer

Am Montagabend (22. Mai) lief eine neue Folge von „Bauer sucht Frau“ und dem Geissens-Ableger „Davina & Shania - We Love Monaco“. Nun steht fest, welches Format die besseren Quoten erzielte.

Köln – Zwar erfreuen sich die diversen RTL-Abendformate großer Beliebtheit, dennoch wird der Sender mit Sitz in Köln in den Quoten meist von den Öffentlich-Rechtlichen übertrumpft. Am Montag (22. Mai) mussten sich zudem mit „Bauer sucht Frau International“ bei RTL und dem „Geissens“-Ableger „Davina & Shania – We Love Monaco“ bei RTLZWEI zwei Produktionen der RTL Group im Quotenkampf messen – den eine der beiden klar für sich entscheiden konnte.

Quotenkrieg zwischen RTL und RTLZWEI: „Bauer sucht Frau“ vernichtet die Geissens

Unterschiedlicher könnten die beiden Formate kaum sein. Bei „Bauer sucht Frau International“ träumen Landwirte aus aller Welt von der großen Liebe und bei „Davina & Shania – We Love Monaco“ präsentieren die Töchter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) ihr glamouröses und schillerndes Leben. Turbulente Gefühlswelten oder protziger Luxus – nach einem war dem Fernsehpublikum am Montagabend ganz klar eher zumute.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, gelang der Quotensieg zwischen den beiden Sendungen eindeutig „Bauer sucht Frau International“. Die Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (54) erreichte beim Gesamtpublikum 3,01 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Gegen die „Tagesschau“ in der ARD (4,19 Millionen Zuschauer) sowie den Krimi „Immerstill“ (4,18 Millionen Zuschauer) und „SOKO Hamburg“ (3,02 Millionen Zuschauer) im ZDF hatte RTL aber nach wie vor keine Chance.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Für die jüngsten Mitglieder der Geissens-Dynastie dürften sich die Zuschauerzahlen hingegen als bittere Enttäuschung erweisen, denn „Davina & Shania – We Love Monaco“ ist im DWDL-Ranking der 25 meistgesehenen Formate überhaupt nicht vertreten.

Quotenduell am Montagabend: „Bauer sucht Frau“ schlägt ZDF und VOX beim jüngeren Publikum

Zwar musste sich „Bauer sucht Frau International“ trotz des Siegs über die Geissens beim Gesamtpublikum abermals vor der ARD und dem ZDF verbeugen – in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt die romantische Sendung aber um einiges besser ab. Auch hier bekam die „Tagesschau“ mit 0,96 Millionen Zuschauern die Lorbeeren aufgesetzt, Inka Bause und ihre einsamen Bauern platzierten sich mit 0,67 Millionen Zuschauern aber gleich dahinter.

Damit gelang RTL nicht nur der Sieg über das ZDF, sondern auch über die beliebte Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, bei der 0,95 Millionen Fernsehende einschalteten.

Ob es „Bauer sucht Frau International“ in den kommenden Wochen gelingen wird, die öffentlich-rechtliche Konkurrenz endlich zu überholen, bleibt abzuwarten. Erst vergangene Woche wurde „Bauer sucht Frau“ im Quotenduell jedoch vom ZDF in Einzelteile zerlegt. Verwendete Quellen: dwdl.de