Harter Schlag für Florian Silbereisen: DSDS zählt zu den Quotenflops des Jahres

Florian Silbereisen landete mit seiner Moderation von DSDS keine hohen Einschaltquoten. Daher wurde er nun von DWDL auf die Liste der „größten TV-Flops 2022“ gesetzt.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch bei den Fernsehsendungen wird ein Fazit gezogen. Wie jedes Jahr brachte das Online-Medienportal DWDL eine unvorteilhafte Top-40 Liste heraus: Die „größten TV-Flops 2022“. Aufgrund ihres Senderwechsels war es keine Überraschung, dass Guido Cantz (RTL) und Birgit Schrowange (Sat.1) auf der Liste erschienen sind. Jedoch schaffte es dieses Mal ein „Flop“-Newcomer auf die Liste, und zwar niemand geringeres als Florian Silbereisen.

Silbereisen nahm ab dem 22. Januar bei DSDS den Platz von Ex-Juror Dieter Bohlen (67) ein. Denn dann begann die 19. Staffel des Formates. Bereits im März letzten Jahres hatte RTL öffentlich verkündet, dass Dieter Bohlen künftig nicht mehr dabei sein wird. Showmaster Florian Silbereisen hat zusammen mit Ilse DeLange und Toby Gad nach den nächsten Superstars und Talenten gesucht. Doch mit Florian Silbereisen als Ersatz für Dieter Bohlen wurden haben die Quoten nicht ihr ehemaliges Hoch erreicht.

So geht es mit Silbereisen weiter

Die ursprüngliche Idee, mit Silbereisen als Juror höhere Quoten und eine erweiterte Zielgruppe zu erreichen floppte. Laut dem DWDL ist „Deutschland sucht den Superstar“ 2022 ein echter Quotenflop. Und in diesem Zusammenhang nennt der DWDL auch Florian Silbereisens Name. Doch der Moderator hatte dieses Jahr auch einige Erfolge zu feiern, so waren die Fans von seinen „Feste“-Shows begeistert. Die nächste findet bereits am 14. Januar statt.