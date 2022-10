Vaterschafts-Drama bei „Hartz und herzlich“ – endlich hat Janine Gewissheit

„Hartz und herzlich“: Janine ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Lange hat der Vater die Vaterschaft nicht anerkannt. Jetzt hat er sich einem DNA-Test gestellt.

Mit 23 Jahren wird Janine Mutter von Zwillingen. Jaylin und Jaydin sind ihr ganzer Stolz, doch sie sind das Ergebnis einer etwa 18 Monate andauernden Affäre mit einem verheirateten Mann, der selbst schon drei Kinder hat. Kennengelernt haben sich der Amerikaner und die „Hartz und herzlich“-Darstellerin im Mannheimer Nachtleben. Er verspricht ihr eine gemeinsame Zukunft, sie verliebt sich in ihn – doch am Ende steht sie allein da, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Vater von Janines Zwillingen zahlt keinen Unterhalt

Im „gelben Block“ erhält die Alleinerziehende vom Vater ihrer Zwillinge keinen Unterhalt. Bisher hat ihr Ex die Vaterschaft angezweifelt und ist nicht zu dem gerichtlich angeordneten Vaterschaftstest erschienen. Lange hat er sich geweigert einen DNA-Test zu machen – bis jetzt! „Wie sich herausgestellt hat, ist er der Papa, zu 99,999 Prozent. So wie ich jetzt mitbekommen habe, muss er jetzt 2000 Euro Gerichtskosten bezahlen“, verrät Janine bei „Hartz und herzlich“, berichtet MANNHEIM24.

Der Vater ihrer Kinder sei zu keinem Termin erschienen und habe sich auch nicht bei den Behörden gemeldet. Bislang wurde der Unterhalt für Jaylin und Jaydin vom Staat übernommen. Wie viel Janine zukünftig vom Vater erhält, muss noch geklärt werden. Die 26-Jährige startet gerade ihre Karriere: Auf Instagram zeigt die „Hartz und herzlich“-Beauty ihren ersten eigenen Salon.

„Hartz und herzlich“: Janine packt aus – werden ihre Zwillinge jemals den Vater kennenlernen?

Während des Drehs der neuen „Hartz und herzlich“-Folgen im Frühjahr 2022 sind die Zwillinge gerade 3 Jahre alt. Kontakt zu ihrem Vater haben die beiden immer noch nicht. Janine hofft, dass das Ergebnis des DNA-Tests ihren Ex nun dazu motiviert seine Vaterrolle anzunehmen: „Ich will trotzdem, egal wie lange er sich jetzt dagegen gesträubt hat, dass er die Kinder kennenlernt. Meine Kinder haben das Recht dazu.“

Janine will die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht könnte der Kindsvater sie alle zwei Wochen mal besuchen oder sie würden zusammen auf den Spielplatz gehen. Sie könne ihren angestauten Frust runterschlucken und zum Wohl der Kinder auch bei den Treffen dabei sein. „Ich kann nicht nur weil ich sauer auf ihn bin jetzt sagen: Ihr dürft euren Vater nicht kennenlernen“, so Janine in der RTLZWEI-Sendung weiter.

„Hartz und herzlich“: Janine wünscht sich, dass ihr Ex die Vaterrolle endlich annimmt

Die Mannheimerin kann nicht verstehen, warum der Vater seine Kinder nicht sehen will. Sie hätte zwar Unterstützung von Freunden und Familie, aber das wäre nicht deren Aufgabe: „Ich kann niemanden zwingen. Ich kann auch nicht vom Amt aus sagen: Ich will aber, dass er jetzt alle zwei Wochen kommt“, stellt die 26-Jährige fest.

Janine glaubt weiter daran, dass ihr Ex irgendwann in das Leben seiner Kinder treten möchte. Er werde jedoch relativ schnell merken welche wichtigen Schritte er versäumt habe. Die ersten Schritte, das erste Wort und das erste Lachen: Der Vater hat diese Ereignisse nicht miterlebt. (sik)