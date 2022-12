Zu viele Terminwünsche? „Hartz und herzlich“-Star Janine postet große Bitte an Fans

Von: Madlen Trefzer

Janine von „Hartz und herzlich“ hat vor kurzem einen eigenen Laden eröffnet. Jetzt hat sie eine große Bitte an ihre Fans, die den neuen Salon betrifft.

Sie ist einer der beliebtesten Charaktere aus der auf RTLZWEI ausgestrahlten Kultsendung „Hartz und herzlich“. Janine aus den Mannheimer Benz-Baracken schafft es immer wieder, ihre Fans zu begeistern. Dabei können die Zuschauer nun schon seit Jahren ihren beruflichen Werdegang beobachten. Nun wagt die zweifache Mutter nach ihrer Ausbildung zum Make-up-Artist einen großen Schritt: Sie möchte ihren eigenen Laden haben.

Janine arbeitet sich hoch zur Unternehmerin – und hat jetzt ihr eigenes Geschäft in Mannheim

Und Janine hat es geschafft! Sie ist von nun an nicht „nur“ Mutter von Zwillingen, sondern auch Unternehmerin. Die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit bezog bislang jahrelang Sozialleistungen. Wer in den Benz-Baracken – also im Problemviertel von Mannheim – lebt, hat es eben nicht einfach. Doch damit soll jetzt endlich Schluss sein. Janine zeigt es allen, indem sie vor wenigen Wochen ihr eigenes Geschäft eröffnet.

Anfang Dezember schreibt Janine in ihrer Instagram-Story: „Mit ganz viel Freude und Stolz kann ich bekannt geben, dass ich am 1.12.22 mein Make-up-Studio eröffne“. Auch MANNHEIM24 war bei der Neueröffnung von Janines Make-Up-Store dabei. Das Geschäftsmodell ist einfach – als Make-up-Artist bietet Janine ihre Dienstleistungen an. Schon ab 40 Euro können sich Janines Kunden einen flotten Tages-Make-up-Look schminken lassen.

Janine von „Hartz und herzlich“ postet eine Instagram-Story – darin äußert sie eine Bitte an die Kunden ihres Make-up-Ateliers. © Screenshot/j.a.n.ii.n.e_(Instagram)/Montage HEADLINE24

Janine von „Hartz und herzlich“ – eine ganze Community, die hinter ihr steht

Mit ihrem mutigen Schritt begeistert Janine zahlreiche Fans und Medien. Vor wenigen Tagen veröffentlicht sie bei Instagram eine Story: „Bitte Buchungen nur über Email, da die Nachrichten hier untergehen.“ Ob das nun an der hoch frequentierten Fanpost liegt, oder aber daran, dass sich alle einen Termin bei ihr wünschen, bleibt bislang offen, berichtet MANNHEIM24. Was jedoch schon feststeht, ist, dass Janine jede Menge Fans hat, die hinter ihr stehen und sie unterstützen.

„Ich verfolge dich schon ziemlich lange. Und ich bin so stolz auf dich, auch wenn ich dich nicht kenne, aber bleib wie du bist“, schreibt eine junge Frau unter dem letzten Insta-Post von Janine. „Ich finde dich Megaaaaa.... irgendwann werde ich dich Mal Besuchen kommen , schon alleine dich Mal Kennenzulernen das wäre schön. Ich mag dich“ kommentiert jemand anderes. (mad)