„Hartz und herzlich“-Star Janine wünscht sich Schönheits-OP – Krankenkasse lehnt ab

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ – Janine ist seit der Geburt ihrer Zwillinge nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper. Ein Schönheits-Eingriff soll die Mannheimerin wieder selbstbewusst machen.

Die RTLZWEI Sendung „Hartz und herzlich“ zieht jede Woche Zuschauer in ganz Deutschland vor den Fernseher. Vor allem die Bewohner der Benz-Baracken haben es vielen angetan. Das ehemalige Arbeiterviertel zeigt das Leben zwischen Arbeitslosigkeit, Geldsorgen und nachbarschaftlichem Zusammenhalt. Die Lieblinge teilen ihr Leben mit den Kameras und gewähren tiefe Einblicke in ihren Alltag. Auch die junge TikTokerin Janine hat als Mutter von Zwillingen eine Menge zu berichten, berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Schönheits-OP für Janine – Zwillingsmama will Bauchstraffung

Janine, die bereits in einer älteren Folge von „Hartz und herzlich“ berichtet, dass sie mit ihrer Figur nicht mehr zufrieden sei, bemüht sich noch immer ihren Traum einer Schönheitsoperation zu erfüllen. Da die zweifache Mama keine Kinder mehr möchte, müssen schlaffe Haut an Brust und Bauch weg.

Der Kaiserschnitt bei der Geburt von Jaylin und Jaydin hinterließ eine unschöne Narbe und diese stört Janine auch im Alltag. Ob beim Einkaufen, warmem Wetter oder beim Sport, die 26-Jährige plagt ihr Bauch. Da Janine derzeit nicht arbeiten geht, möchte sie die OPs von der Krankenkasse bewilligt bekommen. Die „Hartz und herzlich“-Beauty möchte sich nach ihrem bestandenen Stipendium selbstständig machen.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Krankenkasse lehnt Janines Schönheits-OP ab

Nachdem sich die Mannheimerin Gutachten ihres Hausarztes und ihres Frauenarztes besorgt hat und diese mitsamt der Fotos von ihrem Problemzonen an die Krankenkasse geschickt hat, bekommt sie schlechte Neuigkeiten. Der Antrag der zweifachen Mutter wurde abgelehnt! Diese Nachricht muss die Baracklerin erst einmal verdauen – schließlich ist der Make-up begeisterten Frau ihr äußeres Erscheinungsbild sehr wichtig.

Ob mit Schminke, sexy Outfits, Zahnschmuck oder Perücken, der „Hartz und herzlich“-Liebling spielt gerne mit Accessoires, um sich selbstbewusst zu fühlen. Laut dem medizinischen Dienst der Krankenkasse seien Brust- und Bauchstraffung der 26-Jährigen medizinisch nicht notwendig. Das sieht Janine jedoch anders.

„Hartz und herzlich“: Janine wagt zweiten Anlauf – „nicht so bemerkt, wie wichtig das ist“

Die Ablehnung der Krankenkasse ist für Janine ein herber Rückschlag. Dennoch möchte sie sich davon nicht entmutigen lassen: „Jetzt muss ich halt nochmal zum Haus-, Haut- und Frauenarzt, weil ich denke, dass die das einfach noch nicht so bemerkt haben, wie wichtig das ist“, verrät Janine in der RTLZWEI-Sendung. Die Zwilings-Mama leide am Bauch immer wieder unter wunden Stellen, die durch die Reibung der Haut entstehen.

Auch die Narbe des Kaiserschnitts sei immer mal wieder wund. Deshalb möchte die Mannheimerin die Unterlagen erneut an die Krankenkasse schicken und auf einen zweiten Anlauf hoffen. Es bleibt abzuwarten wie die Krankenkasse entscheidet, die Alleinerziehende hofft, dass ihr Traum bald in Erfüllung geht. (sik)