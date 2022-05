Hartz und herzlich: Fans rätseln über Schwangerschaft – und löchern Sandra mit Fragen

Teilen

Hartz und herzlich: Sandra wünscht sich ein weiteres Kind © dpa-Bernd Wüstneck/RTLZWEI/Montage HEADLINE24

„Hartz und herzlich“: Sandra möchte nach einer Sterilisation noch einmal Mutter werden. Die Fans wollen wissen, ob sie inzwischen schwanger ist. Lesen Sie hier, wie sie darauf reagiert:

Mehr zum Thema Hartz und herzlich: Fans spekulieren über Schwangerschaft – Sandra weicht Frage auf TikTok aus

Manche Geschichten schreibt das Leben, so auch die von Sandra aus dem Rostocker Stadtteil Groß Klein. Sie ist bereits in jungen Jahren Mutter geworden und zeigt ihren Alltag in der Sozialdoku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Sandra und ihr Mann Tino träumen von weiterem Nachwuchs und versuchen sich diesen Wunsch durch künstliche Befruchtung zu erfüllen.

MANNHEIM24 verrät, wie die Fans die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Sandra wegen der Schwangerschaft ausfragen.

Da die RTLZWEI-Kamera die Großfamilie in ihrem Alltag begleitet, haben auch die Zuschauer der Sozialdoku von Sandras weiterer Familienplanung mitbekommen und warten gespannt auf positive Neuigkeiten. Als sich die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit Mitte Mai auf TikTok in einem Livestream zeigt, löchern Fans Sandra mit Fragen zur Schwangerschaft.