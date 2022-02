Hartz und herzlich: Verstorbene Dagmar (†) – Das passierte bei ihrem letzten Dreh

„Hartz und herzlich“: Dagmar, die gute Seele der Benz Baracken, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. © MANNHEIM24/Screenshot RTLZWEI/Fotomontage

„Hartz und herzlich“: Mit der aktuellen Staffel, die nun endet, war auch die verstorbene Dagmar weiterhin im TV zu sehen. Hier lesen Sie, was bei ihrem letzten Dreh passierte:

Dagmars Tod hat viele Nachbarn in den Benz-Baracken sowie „Hartz und herzlich“*-Fans schwer getroffen. Sie wurde nur 67 Jahre alt. In der Sozialdoku äußerte die gute Seele der Benz-Baracken einen Wunsch, der trauriger Weise nicht in Erfüllung ging: „Ich würde gern 70 werden“. Die Rentnerin galt unter den Bewohnern des sozialen Brennpunktes in Mannheim Waldhof als ausgesprochen hilfsbereit und liebenswert.

MANNHEIM24* verrät, was bei Dagmars letztem Dreh passiert ist und was ihre letzten Worte im TV sind.

Die aktuelle Staffel wurde im Sommer 2021 gedreht. Somit war Dagmar auch nach ihrem Tod weiterhin in der Sozialdoku zu sehen – bis jetzt, jedenfalls. Im Staffelfinale von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ werden die Zuschauer sich endgültig von Dagmar verabschieden müssen. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA