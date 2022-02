Hartz und herzlich: Ankündigung auf Instagram – Neue Folgen schon bald im TV

„Hartz und herzlich“ in den Benz Baracken © RTL II

„Hartz und herzlich“: Die Instagram-Seite der Sozialdoku verkündet neue Folgen und verrät gleichzeitig Neuigkeiten über die Wiederholungen. Darauf dürfen sich die Fans freuen:

Seit mehreren Jahren zählt „Hartz und herzlich“* zu den beliebtesten Sendungen auf RTLZWEI. Mittlerweile gibt es die Sozialdoku aus den verschiedensten Standorten, wie beispielsweise Pirmasens, Roststock oder Dühren. Seit 2016 produziert UFA Show & Factual die beliebte TV-Sendung. Begonnen hat das Erfolgsformat in Duisburg. Doch die Benz-Baracken in Mannheim gehören wohl zu den populärsten Standorten der RTLZWEI-Sendung. Jetzt verkündet der offizielle Instagram-Account der TV-Sendung, dass es weitere Folgen aus den Benz-Baracken geben wird.

MANNHEIM24* verrät, wann die neuen Episoden ausgestrahlt werden und was mit den Wiederholungen passiert*.

In den letzten Folgen der Sozialdoku haben die Fans mit ihren Lieblingen mitgefiebert: Bei Janine hat das Vaterschafts-Drama einen weiteren Anruf beim Jugendamt ausgelöst und Vanessa, die Tochter von Elvis und Katrin, hat einen Meilenstein verkündet. Ob es in den neuen Folgen genauso zugeht, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch sicher: Bei „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ ist immer etwas los! *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.