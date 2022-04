Hartz und herzlich: Elvis trauert um seine verstorbenen Freunde

„Hartz und herzlich“: Benz-Baracken-Bewohner Elvis trauert um verstorbene Freunde. © RTL2/ UFA SHOW & FACTUAL

Der sonst so fröhliche Elvis zeigt sich von seiner traurigen Seite: In einem Beitrag auf Facebook gedenkt der „Hartz und herlich“-Star verstorbenen Freunde. Lesen Sie hier mehr:

Elvis gilt als der Sonnenschein in den Benz-Baracken von Mannheim. Mit seinem Witz und Charme hat er die „Hartz und herzlich“-Zuschauer in den vergangenen Jahren um seinen Finger gewickelt. Doch der achtfache Vater kann auch anders: In einem Beitrag auf Facebook zeigt sich Elvis von seiner traurigen Seite.

MANNHEIM24* fasst zusammen, wie sehr Elvis seine verstorbenen Freunde vermisst.

Seit Mai 2017 wird die Sozialdoku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ auf RTLZWEI ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren mussten Zuschauer und Bewohner von den ein oder anderen Teilnehmern für immer Abschied nehmen, unter anderem auch von Dagmar (†67), der guten Seele der Benz-Baracken. (fas) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA