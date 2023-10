„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Pascal ist erneut arbeitslos

Von: Sina Koch

Bei „Hartz und herzlich“ konnten die Zuschauer zuletzt mitverfolgen, wie Pascal erste Fortschritte im Arbeitsleben machte. Lesen Sie hier, wieso er jetzt wieder arbeitslos ist:

Durch „Hartz und herzlich“ wurde Pascal aus den Benz-Baracken in ganz Deutschland bekannt. Er teilt seinen Alltag mit den RTLZWEI-Zuschauern vor den heimischen Fernsehern. Geldsorgen, Ämterstress und gesundheitliche Probleme stehen bei ihm auf der Tagesordnung.

Im MANNHEIM24-Interview verrät der „Hartz und herzlich“-Star, wieso er seinen Job verloren hat.

Der „Hartz und herzlich“-Liebling hat die Schule abgebrochen und aufgrund seiner Gehbehinderung Probleme bei der Jobsuche. Seine Lese-Rechtschreib-Schwäche standen ihm in dem Job bei der Deutschen Bahn so gut wie gar nicht im Weg – die neuen Kollegen motivierten ihn und halfen ihm bei seinen Schwierigkeiten. Dennoch kehrt Pascal bereits nach kurzer Zeit wieder in seinen alten Trott zurück. (sik)