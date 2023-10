„Hartz und herzlich“-Janine macht Laden dicht – arbeitet aber „nun von Zuhause aus“

Von: Sina Koch

Teilen

„Hartz und herzlich“-Liebling Janine hatte sich mit einem Salon selbstständig gemacht. Dieser musste geschlossen werden. Lesen Sie hier, wie es für die Alleinerziehende weitergeht.

Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Janine hatte in den vergangenen Jahren einen Abschluss an einer Kosmetikschule in Frankfurt gemacht und mit Bestnoten bestanden. Auch auf Instagram und TikTok begeistert die Mannheimer Hunderttausende mit ihren Make-up-Kreationen. Deshalb möchte die Mutter von Zwillingen ihren Traum trotz geschlossenen Ladens nicht aufgeben.

MANNHEIM24 verrät, wie „Hartz und herzlich“-Janine ihre Selbstständigkeit zukünftig vorantreiben will.

Erst im Dezember 2022 hatte Janine einen eigenen Laden in Mannheim eröffnet. Doch bereits kurz nach der Eröffnung verkündet die Sozialdoku-Protagonistin das Aus ihres Salons auf Instagram. Von diesem Rückschlag möchte sich die Alleinerziehende nicht unterkriegen lassen! (sik)