Hartz und herzlich: Katrin macht Elvis Geschenk – mit unerwarteter Reaktion

Teilen

Hartz und herzlich: Elvis gehört zu den bekanntesten Bewohnern der Benz Baracken © RTLZWEI/UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“: Kult-Barackler Elvis hat Geburtstag. Doch seine Reaktion auf das Geschenk von Ehefrau Katrin fällt alles andere als gut aus. Lesen Sie hier, woran das liegt:

„Hartz und herzlich“* in den Benz-Baracken von Mannheim ist DIE Sozial-Doku im deutschen Fernsehen. Seit 2017 begleiten die Zuschauer die Bewohner des sozialschwachen Viertels bei ihren täglichen Aufgaben und Hürden. Ob eine neue Wohnung, Familienzuwachs oder das Leben mit Hartz IV – in den Mannheimer Benz-Baracken gibt es immer etwas zu erzählen. In Folge 57 der Sozial-Doku auf RTLZWEI herrscht Partystimmung: Kult-Barackler Elvis hat Geburtstag. Ehefrau Katrin will sich nicht lumpen lassen und macht ihrem Gatten ein ganz besonderes Geschenk – doch der Barackler zeigt sich wenig erfreut darüber.

MANNHEIM24* verrät, warum die Reaktion auf sein Geschenk bei Elvis ganz unerwartet ausfällt – und woran das liegt.

Elvis zählt zu den Lieblingen von „Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken. Der gebürtige Kroate ist nicht nur bei den Zuschauern beliebt, auch die anderen Barackler schätzen ihn für seine offene und witzige Art. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA