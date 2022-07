„Großes Loch im Portemonnaie“: „Hartz und herzlich“-Paar feiert Traumhochzeit

Das „Hartz und herzlich“-Traumpaar Nadine und Raimund hat sich das Ja-Wort gegeben © RTL+

Das „Hartz und Herzlich“-Traumpaar Nadine und Raimund hat sich endlich das Ja-Wort gegeben! Die TV-Stars mussten lange für ihre Hochzeitsfeier sparen.

Trier-West – Die „Hartz und Herzlich“-Stars Nadine (30) und Raimund (32) haben sich getraut. Nach vier gemeinsamen Jahren wollten die beiden TV-Stars ihre große Liebe endlich offiziell machen. Doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Für die zwei Arbeitssuchenden waren die Hochzeitsfeier und der dazugehörige Polterabend selbstverständlich eine große finanzielle Belastung.

Ganze 2.000 Euro mussten Nadine und Raimund ansparen, um die Feierlichkeiten finanzieren zu können. Das ist für das Paar eine gehörige Stange Geld. „Die Hochzeit und der Polterabend sind für uns schon ein großes Loch im Portemonnaie“, erzählt Nadine kurz vor dem Gang zum Altar. Doch es hat sich gelohnt! Das Paar kann nach dem Standesamt glücklich in eine gemeinsame Zukunft blicken.

Die „Hartz und Herzlich“-Stars Nadine und Raimund haben schon so einiges zusammen durchgemacht

Und natürlich durfte Nadines kleiner Sohn Elias (4) bei ihrer Hochzeit mit Raimund keinesfalls fehlen. Elias entstammt einer früheren Beziehung, trotzdem hat Raimund extra seinen Job aufgegeben, um seine Liebste bei der Versorgung des Jungen zu unterstützen. Der Kleine leidet nämlich an der Stoffwechselkrankheit Cystinose, die ihn in der Vergangenheit fast das Leben kostete. „Eine halbe Stunde später und sie hätten nichts mehr für den Elias machen können“, erzählt Nadine über einen früheren Besuch in der Notaufnahme.

Während dieser schwierigen Zeit war Raimund immer für Nadine und Elias da — das ist eben echte Liebe! Da ist der Kontostand des Partners ganz klar Nebensache. Mit ihrer Hochzeitsfeier ging für die „Hartz und herzlich“-Stars trotz der finanziell schwierigen Monate vor der Zeremonie also ein großer Traum in Erfüllung.