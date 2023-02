„Hartz und herzlich“-Umstyling von achtfacher Mutter geht schief: „Ich schneid doch nicht meine…“

Von: Madlen Trefzer

Teilen

„Hartz und herzlich“: Katrin bekommt ein Umstyling von ihrer Tochter Vanessa. Doch das Ergebnis ist nicht ganz so schön, wie sich die 8-fache Mutter erhofft.

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ dreht auch im Februar neue Folgen in den Benz-Baracken – einem Viertel, genau so vielseitig wie seine Bewohner. Dort wird das Leben der Darsteller von RTLZWEI-Kameras begleitet. Zuschauer dürfen sie dabei beobachten, wie sie trotz finanziellen Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit um ihr Familienglück kämpfen. Das ehemalige Arbeiterviertel in Mannheim Waldhof hat durch die Sendung Kult-Status erreicht.

Sendung Hartz und herzlich Drehort Benz Baracken, Mannheim Sender RTLZWEI

„Hartz und herzlich“-Darstellerinnen stylen sich um – die Terrasse wird zum Salon

Vor allem der nachbarschaftliche Zusammenhalt, der Alltag mit Hartz IV, die Sorgen ums Geld und die Zukunftspläne der Menschen machen die Baracken aus. So wird auch in der 7. Folge der 6. „Hartz und herzlich“-Staffel aus Geldnot improvisiert. Hinter dem gelben Reihenhaus von Elvis wird die Terrasse zu einem Schönheitssalon umfunktioniert. Hier soll seine Frau Katrin, die im Übrigen auch 8-fache Mutter ist, ein Umstyling bekommen, wie MANNHEIM24 berichtet.

Das bekommt die „Hartz und herzlich“-Darstellerin von ihrer Tochter Vanessa. Bevor diese nämlich mit ihrem Sohn Levin schwanger wurde, fing sie eine Ausbildung zur Friseurin an – doch brach diese ab, als das Kind unterwegs war. Sie nimmt heute die Extrawünsche ihrer Mutter entgegen und gibt ihr Bestes – immerhin ist sie öfters Mal „der Familien-Friseur“, wie sie sich selbst bezeichnet.

„Hartz und herzlich“-Darstellerin Katrin lässt sich von ihrer Tochter Vanessa die Haare blondieren © RTLZWEI

Katrin von „Hartz und herzlich“ weiß, was sie will – Haare schneiden kommt nicht in Frage

Ihrer Oma habe Vanessa sogar schon mal eine Dauerwelle verpasst. Doch Mutter Katrin hat für heute einen anderen Plan – sie will ihre Ansätze blondiert bekommen und hat auch Lust, etwas Neues auszuprobieren. Die Farbe Pink schwebt ihr da vor. Doch vorerst soll Vanessa ihr eine einzelne Strähne pink färben, damit sie sehen kann, ob es ihr gefällt. Als Vanessa an den blonden Haaren ihrer Mutter werkelt, schreit diese plötzlich auf. „Bin hängen geblieben“, erklärt sich die Tochter sofort entschuldigend.

Vanessa schlägt ihrer Mutter sogar vor, nur eine Haarspitze pink zu färben, damit sie diese, falls ihr das Ergebnis nicht gefallen sollte, einfach abschneiden kann. „Ich schneid doch nicht meine… Hallo? Das sind meine Haare“, protestiert Katrin lauthals. So ganz begeistert scheint sie nicht von der Idee ihrer Tochter zu sein. „Du musst sowieso alle Spitzen schneiden lassen! Deine Haare sind total kaputt“, so Vanessa. „Ach, lass mich in Ruhe“, entgegnet Katrin empört.

„Jetzt ist eh zu spät“ – die „Hartz und herzlich“-Darstellerin hat bereits Farbe drauf

„Woah ist das pink!“, ruft Katrin schockiert, als sie die Mischung im Schälchen sieht, die ihre Tochter für sie vorbereitet hat. „Aber eine untere Strähne, nicht ne obere“, bittet Katrin merklich nervöser als noch bevor sie die Farbe erblickt hatte. Mit einer selbstbewussten Bewegung nimmt Vanessa die pinke Farbe zwischen die Finger und massiert sie in die hellblonde Strähne ihrer Mutter ein. „Haiaiai, Vanessa!“, ruft Katrin mit weit geöffneten Augen, als sie das energische Tun ihrer Tochter registriert.

„Jetzt ist eh zu spät“, beruhigt sie eine weitere „Hartz und herzlich“-Darstellerin, die sich auf die Terrasse dazugesellt hat. Auch Elvis beehrt die Frauenrunde und erzählt den Damen, dass er gerne eine Augenkorrektur vornehmen würde. „Jetzt wo du so alt bist, brauchst auch nicht mehr machen“, winkt ihn Katrin ab. Sie streiten wie ein altes Ehepaar – immerhin sind die beiden „Hartz und herzlich“-Lieblinge zuletzt wieder Großeltern geworden!

Haare stylen bei „Hartz und herzlich“: Vom Endergebnis ist Katrin nicht so begeistert

Mit diesen Worten begibt sich Katrin mit ihrer Tochter ins Bad – zum Auswaschen der Farbe. Dort bekommt die „Hartz und herzlich“-Darstellerin erstmal eine lilafarbene Kur verpasst – um den Gelbstich der blondierten Haare zu neutralisieren. Da bemerkt die Hobby-Friseurin Vanessa, dass ihr weniger der Gelbstich, um so mehr aber die pinke Strähne Sorgen bereitet. Hier findest du noch mehr „Hartz und herzlich“-Verwandlungen – zum Beispiel die von Christine.

...und das hier ist das wunderschöne Endergebnis – kein Geldstich, aber auch keine Spur von Pink. „Hartz und herzlich“-Darstellerin Katrin zeigt sich etwas enttäuscht © RTLZWEI/Screenshot

Ganz gespannt wartet die Terrassen-Gesellschaft auf Katrins Endergebnis. Als die hellblonde Amazonin sich nun endlich blicken lässt, scheint sie etwas enttäuscht zu sein. Ihre Haare konnten das Pink fast gar nicht aufnehmen. Das, was pink erstrahlen sollte, hat einen leichten Rosa-Stich angenommen. Doch immerhin kostete die Prozedur die Großfamilie knapp 10 Euro – „und nicht 220 Euro wie beim Friseur“, sagt Vanessa und erntet gleich Protest von Jasmin: „Was laberst du, 220 Euro für Strähnen!?“, faucht sie ihre Schwester an. (mad)