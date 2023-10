On Tour mit „Schokohasen“ – „Hartz und herzlich“-Elvis zeigt seinen Berufsalltag

Bei der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist zu sehen, wie Zuschauerliebling Elvis einen beruflichen Weg einschlägt, den er schon mal ging. Der Job macht ihm sichtlich Spaß!

Frische Brise bei „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis! Neben Ämterstress und Schicksalsschlägen können sich die Bewohner der Benz-Baracken in Mannheim auch über etwas freuen – einen echten Berufsalltag. Familienvater Elvis arbeitet schon länger wieder in dem 450-Euro-Job, in dem er bereits vor geraumer Zeit gearbeitet hatte. Auf TikTok nimmt er die Fans zu einem Arbeitseinsatz mit:

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Elvis zeigt sich glücklich bei der Arbeit

„Hartz und herzlich“- Liebling Elvis arbeitet wieder als Beifahrer bei einem Behindertenfahrdienst. Vor knapp zwei Jahren gab er den Job auf und wagte anschließend einen Neuanfang, wie MANNHEIM24 berichtet. Stolz präsentiert er nun seinen Arbeitsalltag auf TikTok. Zwischen ihm und seinem Arbeitskollegen scheint es auch gefunkt haben. Zufrieden quatschen die beiden darüber, wie sie den Job finden und was ihre Aufgaben sind.

„Wir sind jetzt auf dem Heimweg von der Arbeit und wir haben unseren letzten Fahrgast ausgeladen. [...] Wir machen den Behindertenfahrdienst und fahren da unsere Schokohasen. Morgens holen wir sie ab und mittags fahren wir sie wieder nach Hause“, beschreibt Elvis seine Aufgaben im Beruf. Mit seinem Kollegen „Lolo“ scheint der Arbeitstag schnell vorbei zu gehen.

„Hartz und herzlich“-Star Elvis fährt behinderte Menschen – und liebt seinen Job

Eins hatte „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis seinen Job aufgegeben, weil er ihm zu sehr an die Nerven ging. Doch den Fahrgästen will Elvis gar nicht die Schuld geben. Inzwischen aber macht er seinen Job wieder gern: „Wir haben 16 Uhr Feierabend und morgen dann wieder in alter Frische, geht‘s wieder rund!“ Zufrieden quatscht Elvis samt Fahrerkollege „Lolo“ darüber, wie der Alltag als Fahrdienst für sie so läuft.

Seine Fahrgäste, die Evis liebevoll „Schokohasen“ nennt, müssen nämlich pünktlich zu einer Werkstatt gefahren werden. Dabei können Arbeitskollegen viel miteinander lachen. Doch Job bleibt Job – dieser kann für Elvis nämlich auch mal stressig werden. „Es ist überhaupt nicht einfach“, verriet der Mannheimer etwa in einer Episode „Hartz und herzlich“ über seinen Beruf.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Fans freuen sich über Elvis‘ Arbeitsmotivation

Auch den Fans gefällt es, den Familienvater in Action zu sehen. Der „Hartz und herzlich“-Darsteller kann sich über viele liebevolle Kommentare sowie fast 1.000 Likes innerhalb nur eines Tages freuen. Zahlreiche Fans haben viel zu seinem Job zu sagen und kommentieren munter auf TikTok. „Ich finde es super, was ihr da macht. Ich kenne das von meinem großen Sohn, der auch immer abgeholt wird. Danke, dass es euch gibt“, schreibt eine Dame.

Und zu Elvis‘ Arbeitsmotivation: „Freut mich sehr für dich, dass du wieder was gefunden hast und es dir Spaß auf der Arbeit macht“. Zur Erinnerung: Der „Hartz und herzlich“-Protagonist hatte in der Vergangenheit schon so manchen Job angenommen – auf kurz oder lang allerdings immer auch wieder hingeschmissen. (sik)