„Fängt an, Selbstgespräche zu führen“: „Goodbye Deutschland“-Star Hasi vereinsamt nach Trennung

Seitdem Didi sie vor sechs Jahren verlassen hat, geht Anke Leithäuser, genannt Hasi allein durchs Leben. Keine leichte Situation. Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin droht zu vereinsamen.

Gardasee - In der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ (28. November) gibt es endlich Neuigkeiten von Anke Leithäuser (52). Doch was die Fans, der allgemein nur „Hasi“ genannten Kultauswanderin zu sehen bekommen, dürfte viele erschrecken. So traurig hat man die Currywurstverkäuferin selten im TV zu sehen bekommen.

„Goodbye Deutschland“- Auswanderin Hasi seit Trennung einsam

Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Hasi mit ihrem Ex-Mann Didi an den Gardasee gezogen ist, um sich den Traum von der eigenen Currywurstbude unter der Sonne Italiens zu erfüllen. Nach über 30 Jahren Ehe verließ Didi sie jedoch im Jahr 2016 für eine andere Frau. Seitdem geht Hasi allein durchs Leben - wie sehr sie das belastet wird nun deutlich.

An ihrem Imbissstand ist immer was los, doch zu Hause ist Hasi ganz alleine, nur ihre Katze Gina leistet der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Gesellschaft. Keine einfache Situation für die 52-Jährige.

„Goodbye Deutschland“-Star Hasi führt Selbstgespräche

„Man fängt an, Selbstgespräche zu führen“, verrät Hasi ganz offen gegenüber „Goodbye Deutschland.“ Doch die Besitzerin von „Hasis Imbissparadies“ nimmt es mit Humor. In der Zeitung habe sie gelesen, dass Selbstgespräche sehr gesund seien und sowieso sollte man „sich mal mit kompetenten Menschen unterhalten.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

Lange muss Hasi jedoch nicht mehr warten, dann hat sie auch zu Hause wieder einen Gesprächspartner. Denn ihre Mutter Gisela wagt mit über 70 Jahren ebenfalls das Abenteuer Auswanderung und will von dem verregneten Düren zu ihrer Tochter an den Gardasee ziehen.

Verwendete Quellen: RTL+auswandern-info.com