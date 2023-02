„Hat der Cash?“: 26-jährige DSDS-Kandidatin hat 68-jährigen Ehemann

Eine neue Kandidatin überrascht die Jury mit ihrer Offenheit. Das Model Sandra Gninofoun-Lang verrät, dass ihr Ehemann ganze 42 Jahre älter als sie ist.

Die DSDS-Jury ist einiges gewohnt, doch eine Kandidatin überraschte besonders mit ihrer Aussage. Die siebte Folge des Casting-Formats wurde am 4. Februar ausgestrahlt. Eine der Kandidatinnen war das Model Sandra Gninofoun-Lang (26). Diese kommt aus dem westafrikanischen Togo und wohnt seit sechs Jahren in Stockach und versuchte die Jury mit dem Song „Djadja“ von Aya Nakamura zu überzeugen. Doch der besonders große Altersunterschied zu ihrem Ehemann sorgt für das größte Aufsehen.

DSDS-Kandidatin Sandra ist 26, ihr Ehemann allerdings schon 68. In der Jury wird schnell die Vermutung laut, ihr Liebster müsse wohlhabend sein (Fotomontage) © RTL/RTL+ & Screenshot/RTL/RTL+/DSDS

Der Gesang der 26-Jährigen überzeugt die Jury nicht wirklich, doch dafür spricht Sandra ausführlich von ihrem Privatleben. Dabei horchen Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) auf. Sandra Gninofoun-Lang verrät: Eigentlich wollte sie in Deutschland studieren, doch stattdessen hat sie einen Mann getroffen und geheiratet. Doch ihr Ehemann ist 68 Jahre alt, also ganze 42 Jahre älter als das Model.

Katja Krasavice will den Kontostand des Ehemanns wissen

Die Jury ist geschockt von dem Altersunterschied. So ruft Chef-Juror Dieter Bohlen: „Was?“ Ausgerechnet von ihm wirkt diese Reaktion überraschend, denn seine Freundin Carina ist etwa 30 Jahre jünger als er selbst. Doch Jurorin Katja Krasavice kommt gleich ein anderer Gedanke und sie fragt: „Hat er Cash, der Gute?“ Das verneint die Kandidatin und merkt an, dass sie ohnehin schon von ihrem Ehemann getrennt sei. Katja kommentiert das lachend: „Na dann würde ich mich auch trennen.“ Daraufhin sieht Dieter Bohlen sie verständnislos an.