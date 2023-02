27 Jahre jünger und bildhübsch: Stefan Mross hat Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Nur wenige Wochen nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack scheint Schlagerstar Stefan Mross (47) Ersatz gefunden zu haben: Vanessa Dollinger (20) kommt dem „Immer wieder sonntags“-Moderator nun ganz nah.

Passau - Am 4. September 2022 trat Schlagersängerin Vanessa Dollinger vor 2500 Gästen im Europapark Rust bei „Immer wieder sonntags auf.“ Ob Moderator Stefan Mross schon damals ein Auge auf die heute 20-jährige Kärtnerin geworfen hatte?

Vanessa Dollinger war schon zweimal bei Stefan Mross im Europapark

Gegenüber „klick-kaernten.de“ sagte die Österreicherin über ihren zweiten Auftritt bei „Immer wieder sonntags“: über „Ich freue mich schon so sehr auf meinen Auftritt morgen.“ Damals wurde die Sängerin mit ca. 6500 Followern bei Instagram von ihrer Mutter Birgit nach Deutschland begleitet.

In den sozialen Netzwerken zeigt die 20-jährige Vanessa Dollinger viele Facetten: bei Auftritten mit Mikrofon und Sommerkleid, beim Relaxen in der Natur oder im Bikini am Strand. Mit ihrer Musik („Verliebte schlafen nicht“) konnte die Schlagersängerin bereits erste kleinere Erfolge feiern.

Sie ist 20: Stefan Mross hat schon Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden

Doch nun könnte die Karriere der Österreicherin einen Boost bekommen, wie bild.de berichtet, denn: Vanessa Dollinger wird die Nachfolgerin von Anna-Carina Woitschack. Offiziell nur musikalisch. Stefan Mross will sich persönlich um den Erfolg von Vanessa Dollinger kümmern. Dazu holt sich der gebürtige Traunsteiner Unterstützung von Ralph Siegel (77).

Stefan Mross hat nun Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden: Vanessa Dollinger ist 20 Jahre jung und kommt dem Schlagerstar nun ganz nah. © Imago Images

„Wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralph kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma“, so Stefan Mross zu bild.de. Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack am 11.11.2022 gab Mross auch deren Management ab.

Ralph Siegel schwärmt vom neuen Traumduo Vanessa Dollinger und Stefan Mross

Darum geht‘s bei „Immer wieder sonntags“ „Immer wieder sonntags“ ist eine deutsche Unterhaltungsshow, die auf dem Fernsehsender ARD ausgestrahlt wird. Die Sendung findet saisonal bedingt sonntags statt und ist eine Plattform für musikalische und kabarettistische Darbietungen. Prominente Gäste treten auf und präsentieren ihre Talente, wie z. B. Lieder oder Comedy-Sketche.

Ralph Siegel ist über das Traumduo Mross / Dollinger begeistert: „Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin.“

TV-Antrag, Luxus-Wohnwagen, Ehe-Aus: Die Liebe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gaben am 11. November 2022 ihre Trennung bekannt. Nun packt die Schlagersängerin erstmals über das Ende der Beziehung aus. Dabei verrät sie einige unschöne Details. Verwendete Quellen: klick-kaernten.de, bild.de, dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und von der Redaktion geprüft