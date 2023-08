Erschreckende Bilder: Bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel hat es gebrannt

Von: Volker Reinert

Teilen

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel berichtete seinen Fans am Sonntag auf Instagram von einem Brand. Der TV-Star postete zwei Fotos und gab ein kurzes Statement ab.

Mallorca - Was für ein Schreck! Der Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel (54) postete am Sonntag (20. August) in der Früh zwei Bilder von einem Brand bei sich auf Instagram. Der „Goodbye Deutschland“-Liebling hatte offenbar Glück im Unglück.

Steff Jerkel: „Goodbye Deutschland“-Star meldet sich nach Brand mit kurzem Statement

Steff Jerkel, der nach seiner Trennung von Peggy Jerofke (47) im November 2022 kürzlich ein Liebescomeback auf Instagram andeutete, lässt seine Follower stets an seinem Leben teilhaben. Ob es nun gute, sentimentale oder auch schlechte Neuigkeiten sind. Am Sonntagvormittag dürfte der „Goodbye Deutschland“-Star wohl mit Sorgen in den Tag gestartet sein.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Denn: Auf seiner Instagramseite lud Jerkel zwei Bilder eines erloschenen Brandes hoch und ließ seine Follower an dem Unglück teilhaben. „Bei uns hat es gebrannt“, so der 54-Jährige. Zusätzlich setzte er ein erschrockenes Emoji hinter seine Worte. Offenbar brannte es bei ihm im Keller in der Nähe einer Heizungsanlage.

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

„Zum Glück nicht mehr passiert“: Steff Jerkel kommt mit blauem Auge davon

Doch Jerkel versicherte seinen Fans: „Zum Glück ist nicht mehr passiert“. Zur Ursache äußerte sich der Gastronom bislang nicht. Auch ist bisher nicht bekannt, ob es bei ihm zu Hause oder in seiner Lokalität brannte.

Bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel hat es gebrannt. Das teilte er seinen Fans am Sonntag (20. August 2023) auf Instagram mit. © Screenshots: Instagram/ steff.jerkel

Seit der Trennung von Peggy Jerofke, geht Steff Jerkel auch beruflich seinen eigenen Weg und werkelt an seiner ersten eigenen Sportsbar, die 2024 eröffnet werden soll. Doch die Renovierungsarbeiten gestalteten sich in der Vergangenheit für den „Goodbye Deutschland“-Star schon als reinste Katastrophe. Verwendete Quellen: Instagram/ steff.jerkel