„Promi Big Brother“-Finale gegen „Bauer sucht Frau“: Quotenduell am Montag hat klaren Sieger

Am Montagabend musste sich „Bauer sucht Frau“ um 20.15 Uhr mit dem Finale von „Promi Big Brother“ auf Sat.1 messen. Welches Format holte die bessere Quote?

Köln – Nach rund zwei Wochen im „Promi Big Brother“-Container war es gestern so weit: Im Laufe des Abends sollte sich entscheiden, wer von den fünf verbliebenen Finalisten Marco Strecker (21), Paulina Ljubas (26), Matthias Mangiapane (40), Yeliz Koc (30) und Peter Klein (56) den Sieg und die Prämie in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen würde. Entsprechend war zu erwarten, dass viele Zuschauer auf die letzte Sendung der Staffel hingefiebert hatten und „Sat.1“ einschalten würden. Doch „RTL“ schickte parallel seinen langjährigen Quotengaranten „Bauer sucht Frau“ in Rennen.

„Bauer sucht Frau“ und „Promi Big Brother“ im Quotenduell: Wer hatte die Nase vorn?

Die von Inka Bause (55) moderierte Dating-Show für einsame Landwirte lockt schon seit 2005 in jeder Staffel immer wieder ein großes Publikum vor den Fernseher. Und auch dieses Mal bahnte sich bei „Bauer sucht Frau“ Dramatisches an: Bauer Patrick (27) hatte zwei Frauen mit auf den Hof genommen, doch zwischen den beiden Auserwählten kam es zu Spannungen. So überlegte er es sich kurzerhand wieder anders und schickte Annika direkt wieder nach Hause.

„Bauer sucht Frau“ oder „Promi Big Brother“ – welches Format konnte mehr Zuschauer fesseln? Die Zahlen von dwdl.de sprechen eine eindeutige Sprache: Das Schicksal von Hofdame Annika, das ihr von Bauer Patrick im Kuhstall eröffnet wurde, haben deutlich mehr Leute verfolgt als den „Promi Big Brother“-Sieg von Influencerin Yeliz Koc, die im TV-Knast mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht abrechnete.

„Bauer sucht Frau“ sticht das Finale von „Promi Big Brother“ aus

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landete die fünfte Folge von „Bauer sucht Frau“ bei 0,78 Millionen Zuschauern und erzielte damit einem Marktanteil von 14,1 Prozent. Das Finale von „Promi Big Brother“ schaffte es dagegen mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent nur auf den sechsten Platz. Hier schalteten mit 0,48 Millionen vergleichsweise deutlich weniger Zuschauer ein.

Wer holte die bessere Quote: „Promi Big Brother“ oder „Bauer sucht Frau“? © Screenshot/Joyn/Promi Big brother; Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau (Fotomontage)

Bei der Betrachtung des Gesamtpublikums ab 3 Jahren wird dieser Unterschied noch deutlicher: Während es „Bauer sucht Frau“ mit 3,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,9 Prozent hier noch auf den fünften Platz schaffte, war das Finale von „Promi Big Brother“ bei den 25 meistgesehenen Sendungen von Montag, dem 04.12.2023, gar nicht vertreten. Gewinnerin Yeliz Koc, die im TV-Knast zugab, auch bereits mit einer Frau eine Beziehung gehabt zu haben, wird dies in Anbetracht der Siegprämie aber vermutlich egal sein. (cso) Verwendete Quellen: dwdl.de, rtl.de