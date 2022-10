Jan Böhmermann rechnet mit Andrea Kiewel und Fernsehgarten ab: „Auch ein Konzept?“

Von: Lisa Klugmayer

In den Sommermonaten begeistert Andrea Kiewel mit ihrem ZDF-Fernsehgarten ein Millionenpublikum. Jan Böhmermann scheint allerdings kein Fan zu sein und teilt nicht nur gegen die Moderatorin und die TV-Show, auch Schlagerstar Ben Zucker bekommt sein Fett weg.

Köln - Jan Böhmermann hat ein neues Format für seine Satiresendung „ZDF Magazin Royale“: Im Stil von Twitch-Streamer wie MontanaBlack reagiert er im Unterhemd mit Chips und Energie-Drink auf verschiedenste Videos. In seinem neuen Stream nimmt er den ZDF-Fernsehgarten, Andrea Kiewel und auch Schlager-Star Ben Zucker so richtig auseinander.

Jan Böhmermann kommentiert die Fernsehgarten-Folge vom 25. September - und hat gleich zu Beginn viel zu meckern. Als Moderatorin Andrea Kiewel den „letzten Live-Fernsehgarten“ angekündigt, fragt er verwirrt: „Und was ist dann, stirbt sie dann oder wird Mainz dann kaputt gebombt von den Russen? Oder wird die Sendung dann vorsichtshalber aufgezeichnet?“

„132 Minuten. Wer guckt sich das an?“, fragt Jan Böhmermann dann und skippt ein paar Abschnitte. Doch ein Rekordversuch gibt ihm den Rest: Nachdem eine Fernsehgarten-Zuschauerin versucht, mit ihren Stöckelschuhen Luftballons zu zerplatzen, fragt er sichtlich irritiert: „Hat die Sendung auch ein Konzept, oder ist das einfach nur das, was im Kopf passiert, wenn man zu viel Aperol Spritz getrunken hat?“

Noch nicht ganz vorbei: Fernsehgarten on Tour in Erfurt

Dieses Jahr wird es drei Folgen von Fernsehgarten on Tour geben, gesendet wird aus Erfurt. Allerdings wird nur die Ausgabe am 02. Oktober live gesendet. Die beiden anderen Ausgabe werden aufgezeichnet und an den folgenden Sonntagen im ZDF zu sehen sein.

Die Gäste für die zweite Fernsehgarten-on-Tour-Folge sind: Ella Endlich, voXXclub und die Laffontien Brothers