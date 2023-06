Polizeiruf gegen Fernsehgarten und Traumschiff: Quotenkampf zwischen ARD und ZDF hat klaren Sieger

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am Sonntag lieferten sich die ARD mit „Polizeiruf 110“ und das ZDF mit dem „Fernsehgarten“ und dem „Traumschiff“ einen Kampf um die beste Quote. Nun ist entschieden, welches Format als Sieger hervorging.

Mainz / Berlin – Für das Fernsehpublikum war am Sonntag (11. Juni) abermals ein buntes Programm geboten. Im ZDF lief mittags der Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (58) und zur Primetime schickt der Sender mit Sitz in Mainz eine Wiederholungsfolge vom „Traumschiff“ gegen die ARD und „Polizeiruf 110: Paranoia“ ins Rennen. Nun steht fest, welchem Format dabei der Quotensieg gelingen konnte.

„Polizeiruf“ gegen „Traumschiff“ und „Fernsehgarten“: Quotenkampf zwischen ARD und ZDF entschieden

Unterschiedlicher könnten die Flaggschiff-Formate der Öffentlich-Rechtlichen am Sonntag kaum gewesen sein. In der „Traumschiff“-Wiederholungsfolge brachen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 41) und Co. nach Kolumbien auf, während bei der neuen „Polizeiruf“-Episode „Paranoia“ nervenaufreibender Krimispaß garantiert war. Der ZDF-Fernsehgarten stand derweil ganz unter dem Motto „Garten-Games“ und Andrea Kiewel lud zahlreiche hochkarätige Gäste, darunter Schlagerstar Bernhard Brink (71) und Ex-„Let‘s Dance“-Teilnehmer Philipp Boy (35), zu sich auf den Lerchenberg ein.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Welche der drei Erfolgssendungen am besten abschneiden konnte, wird in der DWDL Zahlenzentrale ersichtlich. Mit 7,25 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 29,8 Prozent fuhr „Polizeiruf 110: Paranoia“ beim Gesamtpublikum mit großem Abstand die besten Zuschauerzahlen des Tages ein und ließ die sendereigene „Tagesschau“, bei der 5,13 Millionen Fernsehende einschalteten, deutlich hinter sich zurück. Mit 3,47 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,3 Prozent musste sich das „Traumschiff“ mit dem vierten Platz vergnügen – was für eine bereits drei Jahre alte Produktion dennoch eine beachtliche Leistung ist.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Auch bei jüngerer Zielgruppe: ARD überholt ZDF im Quotenduell am Sonntag

Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen platzierte sich die ARD mit „Polizeiruf 110“ (0,98 Millionen Zuschauer) und der „Tagesschau“ (0,98 Millionen Zuschauer) ganz oben auf dem Siegerpodest. Die drittbeste Quote gelang ProSieben mit einer Wiederholung des Marvel-Films „Avengers: Endgame“, der 0,74 Millionen Superhelden-Fans vor die Flimmerkisten zog. Mit 0,31 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 6,1 Prozent verfehlte das „Traumschiff“ bei der jüngeren Zielgruppe knapp die Top 10 des Tages – der „Fernsehgarten“ fehlt in den Top 25 derweil gänzlich.

Beim Quotenkampf zwischen „Polizeiruf 110“, „Fernsehgarten“ und „Traumschiff“ steht ein klarer Sieger fest. © BR/Amalia Film/Dragonbird Films/Sabine Finger; IMAGO/STAR-MEDIA; ZDF/Dirk Bartling (Fotomontage)

Auch wenn ihnen die privaten Sender beim jüngeren Publikum Konkurrenz machen – die ARD und das ZDF werden wohl auch weiterhin quotenmäßig die Nase vorn haben. Erst vor wenigen Tagen lieferten sich ARD und ZDF mit dem „Usedom-Krimi“ und „Die Bergretter“ ein erbittertes Quotenduell. Verwendete Quellen: dwdl.de