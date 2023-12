„Hatte keine andere Wahl“: Danni Büchner rechtfertigt umstrittene TV-Szenen unter Tränen

Beim „Promi-Büßen“ musste sich Danni Büchner unangenehmen Situationen aus ihrer Vergangenheit stellen – und brach prompt in Tränen aus.

Erzberg – In Reality-Shows kommen verschiedene Emotionen zusammen: Freude, Trauer, Wut und manchmal sogar Reue. Ein Beispiel dafür ist das TV-Format „Das große Promi Büßen“, in dem Promis sich für ihre öffentlichen Fehltritte verantworten müssen. In der aktuellen Staffel konfrontiert Moderatorin Olivia Jones (54) die Teilnehmer mit unangenehmen Situationen aus ihren Karrieren. Am vergangenen Donnerstag brachten diese Daniela „Danni“ Büchner (45) sogar zum Weinen.

Olivia Jones: Du bist „eine Art Reality-Grumpy-Cat“

Obwohl Danni Büchner wenig öffentliche Skandale hat, wurde der Bußgang für sie zur Tortur. In der „Runde der Schande“ am 7. Dezember kommentierte Olivia Jones ihre weitgehend friedlichen Auftritte kritisch: „Trotzdem könnte man bei deinen Beliebtheitswerten denken, du wärst Politikerin.“

Dann präsentierte die Dragqueen Büchners wenige Fehltritte, darunter Ausschnitte aus ihrer Teilnahme 2020 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, wo sie sich als die immer während motzende Kandidatin aufgespielt hatte. Jones nannte sie daraufhin „eine Art Reality-Grumpy-Cat“. Auch Szenen aus „Promi Büßen“ wurden gezeigt, in denen sie Mitstreiterin Christian Okpara (27) am Arm packt, was ihr den Vorwurf einbrachte, handgreiflich geworden zu sein.

Danni Büchner unter Tränen: „Benehme mich wie eine Wilde“

Die Konfrontation mit ihren vergangenen Fehltritten schien für den Reality-Star zu viel zu sein: Kurzerhand brach Büchner in Tränen aus und erklärte: „Ich bin Mutter und benehme mich hier wie so eine Wilde und randaliere vor Millionen von Leuten.“ Dass sie überhaupt an Reality-Shows teilnimmt, hat laut Büchner allerdings auch mit ihrem verstorbenen Mann, Jens Büchner (1969-2018), zu tun. Im Juni 2015 lernte sie den Schlagersänger kennen, mit dem sie seitdem in der VOX-Doku „Goodbye Deutschland!“ zu sehen war.

Geldsorgen schienen für die fünffache Mutter auch immer ein großes Problem zu sein: „Es gab eine Zeit, da waren wir pleite. Ich dachte, ich greife zu, ich brauche die Kohle. Ich hatte keine andere Wahl. Und trotzdem wird man oft verurteilt.“

Auch vergangene Woche kam es beim „Promi-Büßen“ zu einem dramatischen Moment. Denn weil Danni Büchner kollabiert war, musste ein Notarzt gerufen werden. Verwendete Quellen: Bild.de, Prosieben.de