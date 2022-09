„Hatte sie keinen breiteren Gürtel?“: Fans lästern über Katja Ebsteins Outfit im ZDF-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Katja Ebstein sorgte am Sonntag für gute Laune im ZDF-Fernsehgarten. Im Netz herrscht dabei weniger gute Stimmung: Zuschauer diskutieren nämlich die Outfitwahl der Schlagersängerin. Die gewagte Accessoires-Wahl scheint ein No-Go für viele Schlagerfans zu sein.

Mainz - Die mittlerweile 15. Ausgabe des diesjährigen ZDF-Fernsehgartens stand ganz unter dem Motto: Kultschlager - und der Name war Programm. So standen unter anderem Schlager-Größen wie Bernard Brink, Ireen Sheer, Jürgen Drews und Katja Ebstein auf der Bühne. Letztere sorgte im Netz für Diskussionen.

„Der Kultschlager-Fernsehgarten beginnt mit drei wunderbaren Goldhits von Katja. Eine fantastische, grandiose Künstlerin“, begrüßt Andrea Kiewel die Schlagersängerin am Mainzer Lerchenberg. Katja Ebstein, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, bringt das Publikum vor Ort kräftig zum Schunkeln und nach ihrem Auftritt gab es für die Schlagersängerin einen tosenden Applaus.

Im Netz sieht die Sache etwas anders aus. Statt über ihre musikalischen Erfolge zu sprechen, wird dort mal wieder kräftig über das Outfit der Schlagersängerin abgelästert. Dabei scheint es nur ein Thema zu geben: den nicht wirklich dezenten Gürtel von Katja Ebstein.

Katja Ebstein war dreimal bei ESC - für Sieg hat es nie gereicht

Katja Ebstein feierte in Deutschland schon 1969 erste Erfolge als Schlagersängerin. International bekannt wurde sie aber erst mit der Teilnahme am Eurovison Song Contest 1970. Damals erreichte sie Platz 3. 1971 trat sie ein weiteres Mal an und erreichte erneut den dritten Platz. 1980 folgte dann der zweite Platz. Für den Sieg hat es nie gereicht, trotzdem ist Katja Ebstein damit eine der erfolgreichsten deutschen ESC-Teilnehmerinnen. Deutschland gewann in 66 Jahren ESC-Geschichte nur zweimal: 1982 mit Nicole und 2010 mit Lena.