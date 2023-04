„Hatten viele Süßigkeiten“: Ex-Kandidatin Slata spricht offen über das Leben in der GNTM-Villa

Slata verrät, wie es am GNTM-Set abläuft © ProSieben/Sven Doornkaat

Als Teilnehmerin bei GNTM schied die Jurastudentin Slata Schneider in der vierten Folge der aktuellen Staffel aus. Wie geht es für die 19-Jährige weiter?

Im Interview mit Bild hat das Nachwuchsmodel erzählt, wie sie die Show und das Leben in der Model-Villa wahrgenommen hat. Dabei räumte sie zunächst einmal mit dem Gerücht auf, die Teilnehmerinnen müssten während ihres Aufenthaltes eine strenge Diät einhalten.

Sie sagt: „Man kümmert sich wirklich gut um uns und wir müssen auch nicht hungern, was viele denken.“ Sie selbst habe während ihres Aufenthaltes in der Model-Villa sogar vier Kilo zugenommen. Für die Kandidatinnen habe es „richtig viele Süßigkeiten“ gegeben.

„Meistens habe ich solche Käseknabbereien genascht, aber es gab auch Donuts und Bagels,“ berichtet Slata. Sie wolle jedoch trotzdem auf ihre Ernährung achten: „Ich will so bleiben, wie ich bin und achte dabei schon darauf, nicht zu viel Süßes zu essen, damit meine Haut schön bleibt.“

So sehen Slatas Zukunftspläne aus

Nachdem sie zwei Wochen in der Model-Villa von „Germany‘s Next Topmodel“ in Los Angeles verbracht hatte, musste Slata die Show verlassen. Nun ist sie wieder in ihre Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt. Bild gegenüber hat die junge Frau auch verraten, was sie zur Zeit macht und wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen.

Während sie Jura studiert, hilft sie im Mode-Kaufhaus „Breuninger“ aus und hat nichts dagegen, wenn sie auf ihre Teilnahme an der Sendung angesprochen wird. „Ich freue mich immer, wenn ich mit Kunden ein wenig über GNTM quatschen kann,“ meint Slata.

„Über GNTM quatschen“ kann sie Studentin jetzt übrigens auch im Radio. Von dem Sender „Energy Sachsen“ wurde sie eingeladen, ein wenig darüber zu verraten, wie es hinter den Kulissen der Modelshow zugeht. „Der Radiosender hatte mich gefragt, ob ich von meiner Zeit bei den Topmodels berichten möchte und vielleicht auch Dinge auspacke, die man im TV nicht sieht,“ so Slata.