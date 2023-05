Genervt von Jana Ina: Wut-Auftritt von Larissa Marolt sorgt für heftige Kritik

Teilen

Larissa Marolt ist bei der Muttertags-Ausgabe von „Grill den Henssler“ dem Profikoch nur knapp unterlegen. Die Enttäuschung darüber konnte das Model nur schwer verbergen.

Für Ausgabe von „Grill den Henssler“ am 14. Mai hatte Profikoch Steffen Henssler (50) wieder drei Promis eingeladen, die den Kochlöffel gegen ihn schwangen: Moderator Riccardo Simonetti (30), Moderatorin Aminata Belli (31) und Model Larissa Marolt (30). Weil es sich um ein Muttertags-Special handelte, durften die TV-Stars ihre Mütter als Verstärkung mitbringen.

Die durch „Germany’s Next Topmodel“ bekannte Larissa Marolt trat schon zum vierten Mal in der Sendung an. Doch auch dieses Mal reichte es nicht für den Sieg, obwohl sie hohe Bewertungen erhielt. Das Mutter-Tochter-Duo Larissa und Elke Marolt zauberte als Nachtisch eine österreichische Spezialität, die beide laut eigener Aussagen gleich 21-mal geübt hatten: die Salzburger Nockerln.

War Larissa sauer auf die Jury?

Serviert wurde die Süßspeise mit Obstsalat und Preiselbeeren. Als es an die Verkostung ging, stellte Jurorin Jana Ina Zarrella (46) „deutliche Unterschiede“ zwischen den Gerichten fest. Hensslers Variante der Salzburger Nockerln erschien ihr besser aufgegangen und innen „deutlich weicher“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Fernsehkoch Christian Rach (65) hatte beide Gerichte als „gleichwertig total toll“ bezeichnet, und insgesamt hatten die Nockerln von Team Marolt durchaus eine hohe Punktzahl erreicht. Larissa Marolt aber zeigte sich über das Urteil trotzdem enttäuscht und konnte dies in ihrer Mimik nicht ganz verbergen.

„Ich muss sagen, ihr lasst euch manchmal von der Optik täuschen, weil wir haben das Original-Rezept der Salzburger Nockerl benutzt. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Stärke“, warf die „Austria‘s Next Topmodel“-Gewinnerin der Jury vor. Einige Fans der Show nahmen dies zum Anlass, Larissa auf dem Instagram-Profil der Sendung als „schlechte Verliererin“ zu bezeichnen.

Ein User schrieb laut heute.at: „Wenn man nicht verlieren kann, sollte man nicht in so eine Sendung gehen. So ein schlechtes Benehmen der Tochter geht gar nicht.“ Andere würden am liebsten sehen, dass das Model nie mehr in die Sendung eingeladen wird. Die Kommentarfunktion wurde auf dem „Grill den Henssler“-Profil inzwischen ausgeschaltet.