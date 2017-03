Oh Schreck! Was ist denn hier nur mit Heidi Klum los?

München - Heidi Klum ist das Herz von „Germany‘s Next Topmodel“ und aus der Show nicht wegzudenken. Doch eines fiel zuletzt auf: In Einzelinterviews stimmt mit dem Model etwas nicht.

Keine Frage, Heidi Klum gehört definitiv zu den schönsten Frauen der Welt. Selbst mit 43 Jahren ist an dem ehemaligen „Victoria‘s Secret“-Engel kaum ein Makel zu erkennen. Stets gut gestylt und der Körper top in Schuss - wenn auch gerade eventuell etwas zu dünn - würde sie wahrscheinlich heute noch selbst jede Staffel ihrer eigenen Show „Germany‘s Next Topmodel“ gewinnen, wäre sie Kandidatin und nicht Moderatorin. Doch wer schön ist, der ist oft auch eitel - und das bekommen GNTM-Zuschauer momentan am eigenen Leib, äh, Bildschirm zu spüren. Denn: Jedes Mal, wenn Klum in der Sendung im Einzelinterview Statements zur aktuellen Episode abgibt, sieht sie aus, als würde sie der Allmächtige höchstpersönlich mit seinem Glanz erleuchten.

Heidi Klum bei GNTM überbelichtet: Steckt Eitelkeit dahinter?

Klar: Je greller das Gesicht der Moderatorin, umso weniger sind potentielle Fältchen zu erkennen. Die man mit 43 übrigens auch haben und zeigen darf. Doch Heidi Klum gilt durchaus als eitel und hatte, wie ein GNTM-Insider gegenüber unserer Onlineredaktion bestätigte, sogar lange Zeit den Umstieg auf HD-Fernsehen gescheut. Denn: Höhere Auflösung, deutlichere Falten. Als „Executive Producer“ der Show hat Heidi Klum außerdem das letzte Wort, bevor eine Folge ausgestrahlt wird und kann Kleinigkeiten noch ändern lassen - und Szenen eventuell auch noch überbelichten, sollte der Anblick von Heidis Haut nicht ihren jugendlichen Wünschen entsprechen.

Besonders auffällig war die „Lichterscheinung Heidi“ übrigens in der vorletzten, also sechsten Folge von GNTM. Während Heidi beim Wüsten-Camping ihrer Meeedchen nicht dabei war, gab sie ihren Senf im Nachhinein in kleinen Statements dazu. Teilweise war sie dabei aber so überbelichtet, dass selbst ihr weißes Oberteil und der weiße Vorhang im Hintergrund blass vor Neid geworden sein dürften. Da bekommt der Ausdruck „kalkweiß“ eine ganz neue Bedeutung.

+ Nein, dieses Bild ist nicht bearbeitet: Klum ist heller als ihr Oberteil. © Screenshot ProSieben

Heidi Klum in anderen Szenen „völlig normal“

Dass die Klum nicht am Michael-Jackson-Syndrom leidet und in ihrer Wahl-Heimat Kalifornien doch noch ein paar Sonnenstrahlen abkriegt, ist übrigens safe. Denn in Aufnahmen, in denen sie neben anderen GNTM-Protagonisten zu sehen ist, sieht sie „ganz normal“ aus, mit gesunder Gesichtsfarbe rund ums Klum‘sche Näschen:

+ Hat plötzlich einen ganz anderen Teint: Heidi Klum. © Screenshot ProSieben

Dass der „Bleaching deluxe“-Effekt eher so ein Ding der letzten Jahre zu sein scheint, sieht man übrigens, wenn man sich alte Staffeln GNTM ansieht. Beweis gefällig? Hier mal zum Vergleich ein Bild aus der allerersten Staffel GNTM:

+ Heidi Klum in ihrer ersten Staffel GNTM. © Screenshot Youtube/Germany‘s Next Topmodel

Es scheint also ganz so, als könne Heidi Klum nicht in allergrößter Würde altern. Warum sonst sollte sie es sich antun, so angestrahlt zu werden, dass man ihre Nase nur noch erahnen kann und sich die Lippen nur durch ihre blassrosa Farbe doch noch vom Rest des Gesichts abheben? Spielt ihre Beziehung zum 13 Jahre jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel da etwa eine Rolle?

Sicherlich macht es die Tatsache, dass sich Heidi Klum bei GNTM mit mehr als 20 Jahre jüngeren Frauen rumschlagen muss, auch nicht leichter. Aber mal ehrlich - vor denen muss sich die Klum doch wahrlich nicht verstecken. Heute Abend sind wir übrigens wieder im GNTM-Couch-Ticker live mit dabei.

Apropos Heidi Klum: Ein Clip, den das Model unlängst auf Instagram postete, sorgte im Internet für ordentlich Zündstoff, wie tz.de berichtet.

