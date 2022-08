„Heidi Klum hasst starke Frauen“: Nathalie Volk lästert losgelöst über GNTM-Chefin ab

Gespräch mit Läster-Chefin Desirée Nick

Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk wettert im Podcast mit Desirée Nick gegen GNTM. Klum hasse starke Frauen, behauptet sie. Und auch Nick lässt kein gutes Haar an Heidi.

Berlin - Nathalie Volk (25) machte einst mit 16 Jahren bei der neunten Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ mit, belegte dort den vierten Platz. Eine ganze Weile her also, doch das Model sorgt noch immer bei dem Thema „GNTM“ für Furore. Es gab schon gerichtlichen Zoff mit der Produktionsfirma. Im Podcast „Lose Luder“ mit Desirée Nick (65) schoss Nathalie Volk nun gegen Heidi Klum (49).

Nathalie Volk schießt im Desirée-Nick-Podcast gegen Heidi Klum

Direkt zu Beginn des Podcasts mit aneinandergereihten Ausschnitten wird klar, dass Desirée Nick kein Heidi-Klum-Fan zu sein scheint: „Moralisch fragwürdig, wie alles, was Heidi Klum je getan hat“, lässt sie vom Stapel. Mit ihrem Gast Nathalie Volk spricht sie direkt über GNTM und das Enthüllungs-YouTube-Video, das Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa hochgeladen hatte. „Das hat auch meine Emotionen wieder hochgeholt. Ich bin sogar zusammengebrochen, weil tatsächlich nach fast zehn Jahren noch so ein Trauma in einem sitzt“, so Nathalie Volk dazu.

+ Desirée Nick plauderte mit Nathalie Volk in ihrem Podcast „Lose Luder“. © Screenshot Instagram/nickdesiree

Aber damit nicht genug, Desirée Nick hat sich warm gelaufen und wettert weiter: „Heidi will doch immer die starken Frauen promoten. Sie erzählt doch immer den Mädels: ‚Seid eine starke Frau, habt Personality!‘ Aber kaum weicht die Meinung ab und sie plappern ihr nicht nach oder schweigen, passt es ihr auch nicht“, heißt es von Nick im Verlaufe des Podcasts über die Model-Castingshow.

„Hasst starke Frauen“: Nathalie Volk lässt Schimpftirade gegen Heidi Klum los

Nathalie Volk geht noch einen Schritt weiter in ihrer Aussage und unterstellt GNTM-Chefin Heidi Klum: „Heidi Klum hasst starke Frauen, weil sie selber immer von starken Frauen fertig gemacht wurde. Deswegen macht sie das weiterhin.“ Und weiter: „Es ist traurig, weil ich finde, da sollte man erst recht Empathie haben und das dann eben nicht mit anderen Frauen machen“, so Volk.

Zuletzt machte Nathalie Volk mit einer anderen TV-Sendung Schlagzeilen. Es wurde gemunkelt, ob sie bei „Let‘s Dance“ dabei sei. RTL solle mit einer Millionärsfreundin über die Teilnahme verhandeln. Verwendete Quellen: Podimo/Podcast Lose Luder 07.08.22 mit Nathalie Volk