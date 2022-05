Lou-Anne ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2022

Von: Stella Rüggeberg

Lou-Anne geinnt GNTM 2022 © ProSieben/ Richard Hübner & ProSieben Screenshot

Nach vielen Wochen mit spannenden Walks und Fotoshootings steht die Siegerin von „Germany‘s next Topmodel“ endlich fest. Lou-Anne gewinnt GNTM 2022!

Köln - Luca, Lou-Anne, Martina, Noella und Anita stehen im Finale von „Germany‘s next Topmodel“ (alle GNTM-News auf der Themenseite). Doch wie viele GNTM-Fans wissen, kann nur eine den Titel mit nach Hause nehmen. Dieser Traum geht für Lou-Anne nun in Erfüllung.

Die Platzierungen vom GNTM-Finale 2022

Eine weitere Staffel GNTM geht zu Ende. Nach einem spannenden Finale mit vielen berühmten Gästen wie Star-Designer Jeremy Scott, Julien MacDonald und Marina Hoermanseder steht nun endlich die Siegerin fest.

Platz zwei belegt Luca, gefolgt von Martina auf Platz drei und Noella auf Platz vier. Anita scheidet gleich zu Anfang aus. Auch Heidi Klum wurde bei der Verkündung sichtlich emotional. Als Luca und Lou-Anne das letzte Mal die Bühne betreten, kullern auch bei ihr beinahe die Tränen.

Zuschauer lästern über Live-Gesang von Heidi Klum im GNTM-Finale

Im nächsten Jahr geht die Suche nach der neuen GNTM-Siegerin weiter. Heidi Klum animiert die Zuschauer, sich zu bewerben, denn auch im nächsten Jahr setzt die Modelmama wieder alles auf das Thema Diversity.

Schon das Intro vom GNTM-Finale stößt bei manchen Zuschauern übel auf. So singt Heidi Klum erstmals vor Millionenpublikum ihren Hit-Song „Chai Tea with Heidi“ inklusive schiefe Töne. Grund genug für die Zuschauer im Netz über das Gesangstalent der Modelmama zu lästern. Verwendete Quellen: ProSieben „Germany‘s Next Topmodel“ Finale 2022