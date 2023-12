An Heiligabend: Weihnachtsklassiker bei Sat.1 lässt Schlager-Konkurrenz alt aussehen

Von: Diane Kofer

An Heiligabend lief bei Sat.1 „Kevin – Allein zu Haus“, im ZDF begrüßte Carmen Nebel alle Schlagerfans. Doch der Weihnachtsfilm machte alle platt.

Mainz/München – Jahrelang war „Titanic“ der TV-Erfolgsgarant an Heiligabend. Viele Zuschauer sahen sich nach der Bescherung den Klassiker mit Leonardo DiCaprio (49) und Kate Winslet (46) an. Dieses Jahr schickte Sat.1 aber lieber einen typischen Weihnachtsfilm an den Start und erfreute viele Fans mit „Kevin – Allein zu Haus“, der zu den beliebtesten Produktionen rund um die Adventszeit gehört. Carmen Nebel (67) im ZDF und die restliche Fernsehlandschaft konnten da nicht mithalten.

Mit „Kevin – Allein zu Haus“: Sat.1 hängt im Quotenkampf die gesamte Konkurrenz ab

Das komplette Fernsehprogramm am 24. Dezember 2023 war auf das Weihnachtsfest abgestimmt. So liefen schon tagsüber zahlreiche Kultfilme. Mit Ausnahme von RTL, wo am Abend Football gezeigt wurde, entschieden sich die meisten Sender auch zur Primetime für ein festliches Programm. Während das bei Sat.1 ebenfalls Spielfilm bedeutete, versuchte das ZDF sein Glück mit einer musikalischen Show. „Heiligabend mit Carmen Nebel“ konnte aber nur wenige Zuschauer begeistern, wie sich beim Blick in die dwdl.de-Zahlenzentrale zeigt.

„Kevin – Allein zu Haus“ schalteten an Heiligabend insgesamt 2,40 Millionen Menschen ein. Das entspricht einem Marktanteil von 14,3 Prozent. Danach konnte in der Gesamtreichweite keines der Primetime-Formate richtig mithalten. Mit „Wenn das fünfte Lichtlein brennt“ lockte die ARD immerhin noch 1,87 Millionen Menschen vor den Fernseher (11,4 Prozent Marktanteil), das ZDF lag abgeschlagen dahinter. „Nur“ 1,69 Millionen Zuschauer verfolgten die Schlager-Show – der Marktanteil lag gerade einmal bei zehn Prozent. Auch in der werberelevanten Zielgruppe sah es nicht anders aus.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Tagessieg eindeutig: Weihnachtsklassiker holt Top-Quote in der Zielgruppe

Auch wenn die Reichweiten am Weihnachtsabend deutlich geringer ausgefallen sind als an „normalen“ Tagen, dürfte man sich bei Sat.1 über den Erfolg zur besten Sendezeit freuen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stach der „Kevin – Allein zu Haus“-Quotensieg besonders heraus. Fast eine Million Zuschauer bescherten dem Sender dort satte 26,1 Prozent Marktanteil, danach kam lange erst mal nichts. Zur Primetime konnte lediglich „Der Herr der Ringe“ bei ProSieben mithalten, alle anderen Sendungen um 20:15 Uhr tauchen in der Übersicht der besten 25 Sendungen gar nicht erst auf.

Auch die ARD punktete in der Weihnachtswoche bereits mit einem Kultfilm – und zwar mit „Der kleine Lord“. Der Klassiker aus dem Jahr 1980 vernichtete die gesamte Fernsehlandschaft. Verwendete Quellen: dwdl.de