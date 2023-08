„Schlag den Star“: Uwe Ochsenknecht vs. Heiner Lauterbach

Teilen

Heiner Lauterbach (l) und Uwe Ochsenknecht treten gegeneinander an. © Tobias Hase/dpa

Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach treten in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegeneinander an. Im Vorfeld gibt es schon einen munteren Schlagabtausch zwischen den beiden Schauspielern.

Unterföhring - In dem 1980er-Jahre-Kinohit „Männer“ kämpften sie um eine Frau, jetzt wetteifern die Schauspieler Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ um den Sieg. Los geht es am Samstag um 20.15 Uhr.

Ochsenknecht sieht dem Zweikampf laut Sendermitteilung siegessicher entgegen: „Ich finde es bewundernswert, dass Heiner in dem Alter überhaupt noch antritt. Also Hut ab! Aber ... die Kohle krieg ich.“ Lauterbach freut sich hingegen, einen alten Bekannten wiederzusehen: „Ich habe lange nichts mehr gehört von Uwe, hat der nach 'Männer' eigentlich noch mal wieder etwas gemacht?“

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. dpa