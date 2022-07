Die Amigos bei „Immer wieder sonntags“: Karl-Heinz genervt von Stefan Mross

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Nach dem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ war die gute Laune dahin: Karl-Heinz Ulrich macht Stefan Mross klar, dass er keine Lust hatte, sich mit ihm zu unterhalten. Auf seinen heißgeliebten Grill angesprochen, war der Amigos-Star aber dann doch ziemlich gesprächig. (Fotomontage) © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Nach dem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ war die gute Laune dahin: Karl-Heinz Ulrich macht Stefan Mross klar, dass er keine Lust hatte, sich mit ihm zu unterhalten. Auf seinen heißgeliebten Grill angesprochen, war der Amigos-Star aber dann doch ziemlich gesprächig.

Rust - Halbzeit bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross begrüßte seine Fans am 17. Juli bereits das sechste Mal in seiner neuen Arena. Wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, war die Gästeliste auch diesmal hochkarätig. Unter anderem standen die Amigos auf der Bühne. Doch Karl-Heinz hatte wohl so gar keine Lust auf Stefan Mross.

Karl-Heinz von den Amigos nach „Immer wieder sonntags“-Auftritt genervt von Stefan Mross

Die Amigos bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Sendetermin der 18. Staffel mit Stefan Mross aus dem Europark Rust), da ist beste Schlager-Laune und gepflegter Schunkel-Spaß vorprogrammiert. Bernd und Karl-Heinz gaben ihre neue Single „Angel in Blue“ zum Besten. Doch nach dem Auftritt schien die gute Laune zumindest bei Karl-Heinz plötzlich verschwunden.

Stefan Mross begrüßt Bernd Ulrich von den Amigos. Karl-Heinz Ulrich stellt seine Gitarre weg © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags

Während Bernd Stefan Mross (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) sofort begrüßt und mit dem Moderator plauert, läuft Karl-Heinz erst einmal in die entgegengesetzte Richtung. „Karl-Heinz, wo gehst du hin?“, fragt Stefan Mross den Schlagerstar. Der Amigos-Sänger stellt seine Gitarre hin, nimmt sich ein Mikrofron und antwortet: „Eigentlich wollt‘ ich nicht mit dir reden!“

Die Amigos bei „Immer wieder sonntags“: Karl-Heinz beim Thema „Grillen“ dann doch gesprächig

Da muss Stefan Mross erstmal überrascht auflachen und fragt: „Warum?“. Karl-Heinz murmelt eine unverständliche Antwort und setzt sich dann zusammen mit seinem Bruder und Mross in die Starküche. War das eine Spitze gegen Stefan Mross oder eine nicht ernstgemeinte Neckerei zwischen alten Freunden? Wie dem auch sei: Beim Thema „Grillen“ hat Karl-Heinz dann aber doch einiges zu sagen.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Besser gelaunt war da Kerstin Ott: Weil sich eine „Immer wieder sonntags“-Zuschauerin bald einer Operation unterziehen muss, wurde sie von Moderator Stefan Mross mitten in dessen Schlagersendung überrascht. Auch Kerstin Ott, für welche die Dame seit Jahren schwärmt, spendete Trost. Verwendete Quellen: Das Erste/Immer wieder sonntags