Heiratsantrag in Giovanni Zarrella Show: Zuschauer überrascht seine Freundin

Zuschauer Sebastian macht seiner Katharina in der „Giovanni Zarrella Show“ einen Heiratsantrag © ZDF/Sascha Baumann

Bei Giovanni Zarrella ist immer Platz für Romantik! Der Entertainer half einem Zuschauer in der letzten Ausgabe seiner ZDF-Sendung bei seinem Heiratsantrag.

Offenburg – Schon seit ihrer ersten Ausgabe ist die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF ein Riesenerfolg. Namensgeber und Moderator Giovanni Zarrella (44) hat von Anfang an bewiesen, dass er nicht nur als Schmusesänger und Entertainer einiges auf dem Kasten hat, sondern auch als Gastgeber einer großen Fernsehsendung überzeugen kann. Dass sich deshalb seit Folge 1 die bedeutendsten Stars aus der Welt von Schlager und Volksmusik die Klinke in die Hand geben, ist daher keine große Überraschung. In der letzten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ am vergangenen Samstag (25. Februar) standen jedoch zwei unbekannte Zuschauer plötzlich im Mittelpunkt.

Den besonderen Moment begann Giovanni Zarrella mit einem kleinen Spielchen. Für ein romantisches Setup auf der Showbühne suchte er angeblich ein passendes Pärchen, weshalb er alle Paare bat, aufzustehen. Mit Fragen wie „Wer hat sich bei der Arbeit kennengelernt?“ oder „Wer ist am 20. Februar 2020 zusammengekommen?“ sortierte er zielgerichtet so lange aus, bis am Ende nur noch die Publikumsmitglieder Katharina und Sebastian übrig blieben. Schnell war klar: Da ist doch etwas Großes geplant!

Giovanni Zarrella half seinem Fan Sebastian, die Frage aller Fragen zu stellen

Angekommen auf der Bühne sprach Giovanni Zarrella mit Katharina und Sebastian über ihre Beziehung und leitete gekonnt über in den wohl aufregendsten Moment im Liebesleben der beiden Schlagerfans. Nach einigen romantischen Worten kam Sebastian dann zur Sache: „Willst du meine Frau sein und werden?“ Das deutliche „Ja“ von Katharina brachte das Publikum selbstverständlich zum Toben. Ein glücklicher Ausgang für den mutigen Antragsteller — immerhin wäre ein „Nein“ im Live-Fernsehen wohl mehr als peinlich gewesen.

Doch nicht nur Sebastian und Katharina sorgten in der neuesten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ für tosenden Applaus. Denn wie für die Sendung typisch, hatte das Produktionsteam erneut eine Reihe hochkarätiger Gaststars eingeladen. Unter anderem standen Roland Kaiser (70), Andrea Berg (57) und Vanessa Mai (30) auf der Bühne in Offenburg. Auch Schlagerprinzessin Beatrice Egli (34), die vor kurzem ihre Single „Neuanfang“ auf den markt brachte, gab sich die Ehre.