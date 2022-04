Heiße Küsse, knappes Oberteil: GNTM-Tochter Leni Klum knutscht leidenschaftlich mit Freund auf Coachella

Von: Matthias Kernstock

Leni Klum und ihr Freund, Eishockeyspieler Aris Rachevsky (17) knutschen auf einem Konzert. © Instagram Leni Klum

GNTM-Chefin Heidi Klum sieht ihre Tochter Leni Klum gerade knutschend im Netz auf dem Coachella-Festival. Die 17-Jährige zeigt sich bei Instagram mit ihrem Freund. Eishockeyspieler Aris Rachevsky (17) hat das Herz des Dior-Models erobert.

Los Angeles - „On the top of the world“ nannte Leni Klum ihren neuesten Instagram-Schnappschuss, den sie am Montagabend online stellte. Die Tochter von GNTM-Chefin Heidi Klum (alle GNTM-News) war mit ihrem Freund Aris auf einem Konzert auf dem legendären Coachella-Festival im Coachella Valley in Kalifornien.

Heiße Küsse, knappes Oberteil: GNTM-Tochter Leni Klum knutscht leidenschaftlich mit Freund auf Konzert

Wie verliebt die Tochter von Heidi Klum (hier alle GNTM-Siegerinnen) und Formel-1-Star Flavio Briatore ist, zeigt das „Vogue“-Covergirl eindrucksvoll bei Instagram. In ihrer Story knutscht Leni Klum mit ihrem Eishockeyspieler Aris, während im Hintergrund laute Konzertmusik läuft.

Für ihren Look bekommt Leni Klum von ihren über 1,3 Millionen Followern viel Beifall. Von „Sweet“, über „Amazing“ bis hin zu „Perfection“ lassen die Fans ihren Gefühlen in den Kommentarspalten freien Lauf. Die gebürtige New Yorkerin ist seit 2019 mit Aris Rachevsky zusammen.

Stars und Sternchen auf dem Choachella Valley Music and Arts Festival

Topmodel-Tochter Leni Klum ist in guter Gesellschaft: Sämtliche Influencer der Welt pilgern gerade nach Kalifornien. Das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch bekannt als Coachella, ist ein Musikfestival in Indio im Coachella Valley, Kalifornien. Es findet seit 1999 jährlich statt und zählt zu den größten Festivals weltweit. 2022 geht das Festival vom 15. bis 24. April.

Das ist Leni Klum Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und deren ehemaligem Partner, dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. Um für sie einen US-Pass zu erhalten, brachte Klum sie in New York zur Welt. 2009 wurde Leni Klum von US-Sänger Seal, dem damaligen Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Sie hat drei jüngere Halbgeschwister. Seit 2019 ist sie mit Eishockeyspieler Aris Rachevsky zusammen

Erst kürzlich veröffentlicht Leni Klum ein gemeinsames Bild mit ihrem Freund aus dem Auto. Die beiden scheinen einen Roadtrip zu planen. Mama Heidi Klum ist derzeit bei ProSieben mit der aktuellen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen.

Die 66-jährige Lieselotte ist bei GNTM unter den Top Ten. Die Zuschauer sind davon nicht begeistert. Auf Twitter erklären einige, dass sie die TV-Sendung nicht mehr weiterschauen möchten. Verwendete Quellen: instagram.com/leniklum