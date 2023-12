Helene Fischer als Barbie, Tom Beck als Ken: Erste Bilder der „Helene Fischer Show“

Drucken Teilen

Drei Jahre pausierte die „Helene Fischer Show“, dieses Jahr feiert sie ihr Comeback. Erste Fotos der bereits aufgezeichneten Sendung versprechen ein spektakuläres Programm auf der Bühne.

Düsseldorf - Lange müssen Schlagerfans nicht mehr auf das Weihnachtsspektakel von Helene Fischer (39) warten. Die „Helene Fischer Show“ läuft dieses Jahr erstmals wieder nach drei Jahren Pause am 1. Weihnachtsfeiertag im ZDF. Aufgezeichnet wurde die 180-minütige Sendung bereits am 1. und 2. Dezember. Fischer lud dafür nationale und internationale Gäste in die Messehalle in Düsseldorf ein. Jetzt hat das ZDF erste Einblicke in die Show-Highlights gewährt, die vielversprechend sind.

„Helene Fischer Show“: Pinkes Barbie-Duett mit Tom Beck und viel Akrobatik

Fischer fungiert an dem Abend bekanntlich als Moderatorin, aber auch als musikalischer Act. Einige Bilder zeigen die Sängerin in silberner Paillettenrobe mit Bühnentänzerinnen und viel Konfetti auf der Bühne. Das Bühnenbild war in goldenen Tönen gehalten.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

Es folgen einige Duette – inklusive Outfitwechsel und neuen Bühnenbildern. Fischer sang unter anderem mit Beatrice Egli (35), Peter Maffay (74), Ben Zucker (40) und Nena (63). Ein farbenfrohes wie musikalisches Highlight dürfte das Duett mit Tom Beck (45) gewesen sein. Auf einer durchweg pinken Bühne traten die beiden als Barbie und Ken auf, Beck sogar mit blonder Perücke. Performt haben die beiden ein Medley, bestehend aus den Songs „Jeden Morgen wird die Sonne neu gebor‘n“, „Fehlerfrei“, „Phänomen“, „Mit keinem andern“, „Nur mit dir“, „Feuer am Horizont“, „Achterbahn“ und „Herzbeben“.

Natürlich durfte auch Fischers obligatorische Akrobatik-Nummer nicht fehlen. Dieses Mal trat sie mit Zurcaroh & The Freaks auf. Ein Foto zeigt die Sängerin mit einem Akrobaten in der Luft schwebend, sie hält sich lediglich an seinen beiden Händen fest.

Nach drei Jahren Pause feiert „Die Helene Fischer Show“ am 25. Dezember ihr Comeback im ZDF. Erste Fotos versprechen ein spektakuläres Programm auf – unter anderem mit Tom Beck als Ken. © ZDF/Sandra Ludewig & ZDF/Sandra Ludewig

Helene Fischer und Shirin David performen ihre Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“

Mit Shirin David (28) wiederholte Fischer bei ihrer Weihnachtsshow quasi auch ihren jüngsten Auftritt bei Thomas Gottschalks (73) letzter „Wetten, dass..?“-Ausgabe. In den gleichen Outfits, ein roter und ein blauer Glitzer-Body mit Schulterpolstern und Handschuhen, gaben sie ihre Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ zum Besten.

Auch ESC-Gewinnerin Loreen (40) kam nach Düsseldorf, mit Fischer performte sie im Duett ihren Hit „Tattoo“. Für weitere Unterhaltung sorgten außerdem Comedienne Tahnee (31) als Helenes Double und das Ensemble vom Musical „Moulin Rouge“ mit Special-Guest Twenty4tim (23) als Dragqueen. Ausgestrahlt wird die „Helene Fischer Show“ am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF.

Die ersten Bilder der „Helene Fischer Show“ sind da. Unter anderem Vanessa Amorosi performt. Und auch Comedienne Tahnee tritt auf – als Double der Schlagerqueen. © ZDF/Sandra Ludewig & ZDF/Sandra Ludewig

Doch während der Aufzeichnungen, die Anfang Dezember stattfanden, lief nicht immer alles nach Plan. Ein Fan-Video zeigt eine Panne bei der „Helene Fischer Show“. Verwendete Quellen: ZDF