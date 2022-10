Helene-Fischer-Double Undine Lux gewinnt „Die Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Die Stimmen sind ausgezählt, das Ticket vergeben: Undine Lux gewinnt die Schlagerchance und darf nächste Woche beim TV-Jubiläum von Florian Silbereisen auftreten. Dort wird das ehemalige Helene-Fischer-Double sich eine Bühne mit der Schlagerqueen teilen.

Leipzig - Wer „Die Schlagerchance“ gewinnt, hat die Möglichkeit beim großem TV-Jubiläum von Florian Silbereisen am 22. Oktober aufzutreten. Für jeden Newcomer ein absoluter Traum, der für Undine Lux nun in Erfüllung geht. Das ehemalige Helene-Fischer-Double konnte die Fachjury überzeugen und steht nächste Woche nun mit der Schlagerqueen auf derselben Bühne.

Undine Lux, Raphi, Safiya und Timo kämpfen alle um die große Schlagerchance und das goldene Ticket bei „Das Schlagerjubiläum“ mit Florian Silbereisen aufzutreten. Unterstützt werden sie dabei von ihren prominenten Paten: Ross Antony, Ireen Sheer, Kerstin Ott und Nicole.

Geschafft hat es aber nur eine: Undine Lux. Schon nach der ersten Abstimmung der Fachjury, bestehend aus den jeweiligen Paten, war die 34-jährige Brandenburgerin ganz weit vorne und konnte ihren Vorsprung mit jeder Performance noch weiter ausbauen. Nächste Woche kann sie dann ihr Ticket für die Jubiläumsshow von Florian Silbereisen einlösen und teilt sich eine Bühne mit Roland Kaiser, Jürgen Drews und Helene Fischer.

Schlagerboom fällt aus: „Das Schlagerjubiläum“ als Ersatz geplant

Am 7. Februar 2004 hat Florian Silbereisen seine erste Feste-Show moderiert. Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er schon bei der Premiere sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell. 18 Jahre später feiert Florian Silbereisen nun sein 100. Jubiläum - natürlich macht er das nicht alleine. Die Gästeliste für „Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!“ ist hochkarätig: Helene Fischer, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, der Kelly Family, Jürgen Drews, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Andy Borg, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis und DJ Ötzi werden gemeinsam mit ihm am 22. Oktober 2022 feiern.