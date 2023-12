Helene Fischer erlaubt Blick hinter die Kulissen ihrer Show

Die „Helene Fischer Show“ im ZDF steht unmittelbar bevor. Die Schlagerqueen gibt vorab schon einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Aufzeichnung.

Mainz – Nach vier Jahren Pause findet dieses Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag wieder die „Helene Fischer Show“ statt. Nachdem es um die Schlagersängerin eine Weile ruhig war, startet sie dieses Jahr wieder voll durch. Mit ihrer „Rausch – Die Arena Tour“ hatte sie von April bis Oktober 2023 mehr als 750.000 Menschen bei 71 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Der Konzertfilm dazu kommt im Januar 2024 auf DVD heraus.

Helene Fischer startet wieder durch: Auch die „Helene Fischer Show“ an Weihnachten ist zurück

Auch bei Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschiedsshow war Helene Fischer (39) unter den Gästen. Sie präsentierte dort zusammen mit Duett-Partnerin Shirin David (28) einen neue Version ihres Mega-Hits „Atemlos“. Und auch in Zukunft wird der Schlagerqueen wohl nicht langweilig: Der Kartenvorverkauf für ihre 2026 geplante „360° Stadion Tour“ zum 20-jährigen Bühnenjubiläum hat bereits begonnen.

Da darf dann natürlich auch die traditionelle Weihnachtsshow in diesem Jahr nicht fehlen. Helene Fischer rührt dafür auf Instagram schon mal die Werbetrommel: „Freut euch auf eine wirklich schöne Jubiläums-Show mit vielen Highlights und natürlich ganz besonderen Gästen!“. Dazu postet sie ein Video, das den Fans einen Einblick hinter die Kulissen gewährt und sie daran teilhaben lässt, was dort abläuft.

„Helene Fischer Show“: Fans freuen sich auf Weihnachtstradition

Zu sehen sind kurze Eindrücke von Stunts, Choreografien, Orchesterproben und musizierenden Stars wie Beatrice Egli (35) und Peter Maffay (74). Auch Bilder von Helene Fischer, kurz bevor sie die Bühne betritt, sind beispielsweise zu sehen. Entsprechend begeistert sind die Kommentare der Fans: „Endlich ist Weihnachten wieder perfekt“, „Ich kann es kaum erwarten. Es wird endlich Zeit. Ohhh, ich freu mich soooo“ und „endlich ist die schönste Weihnachtstradition zurück“ ist dort zu lesen.

Man kann nach diesem Einblick also gespannt sein, wie das Endergebnis am ersten Weihnachtsfeiertag dann aussieht. Wer einschalten möchte, sieht die „Helene-Fischer-Show“ am 25. Dezember um 20:15 Uhr auf ZDF, ORF und SRF. Ein Fanvideo zeigte bereits eine Panne bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“. Verwendete Quellen: Instagram/ helenefischer